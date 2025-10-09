قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

 تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مناقشة حول التجارة الحرة الثلاثية وحرية تنقل رجال الأعمال واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التجارة في السلع"، المنعقدة على هامش أعمال القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، في العاصمة الكينية نيروبي.
       وفي بداية حديثه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص تقديره للأمانة العامة للكوميسا على عرض التقارير المذكورة، والمتضمنة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، وحرية تنقل المستثمرين ورجال الأعمال، واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التجارة في السلع، وذلك باعتبارها آليات مهمة؛ لتعزيز التكامل الإقليمي بين دول الكوميسا ودول القارة الأفريقية في إطار رؤيتنا الطموحة 2063.

          وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد كانت مصر من أوائل الدول المُوِقعة والمُصَادقة على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا، إدراكاً منها لما تمثله هذه الاتفاقية من منصة استراتيجية لتوحيد الأسواق الأفريقية، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، ونؤكد اليوم دعم مصر الكامل للإسراع في استكمال جداول التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ، بما يضمن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي، ويفتح المجال أمام حركة أكثر سلاسة للسلع والخدمات عبر أقاليمنا.

     وفي السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء: مما لا شك فيه، فإن سهولة حركة رؤوس الأموال والمستثمرين بين بلداننا لأمر مهم في تعزيز التجارة البينية والتكامل الإقليمي، مؤكدا دعم مصر للمبادرات والمساعي الرامية إلى ذلك، فضلاً عن دعمها لتدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء، وهو ما يتسق مع عنوان قمتنا اليوم الهادفة لتعميق سلاسل القيمة بالاستفادة من التحول الرقمي، كما ترحب مصر بالخطوات التي تم اتخاذها اتصالاً باتفاقيات الاعتراف المتبادل، بما يساعد على التغلب على التحديات غير الجمركية، وتدعو لدراسة المقترحات الواردة في التقارير من قبل اللجان الفنية المتخصصة بشكل مُستفيض.

رئيس الوزراء مصر الأسواق الأفريقية مدبولي الكوميسا التجارة في السلع

