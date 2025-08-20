حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام

أكد اللواء حاتم باشات، عضو أمانة أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، أن تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه للمقترح المصري القطري، وتمسكه بنزع كامل لسلاح حركة حماس؛ يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية للوصول إلى حل عادل وشامل يضع حدًا للأزمة الراهنة، ويؤكد رغبتها في الحرب وعدم السلام.

وأوضح باشات، في تصريحات صحفية اليوم، أن الموقف المصري ينطلق من ثوابت راسخة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القاهرة تضع نصب أعينها رفع المعاناة عن أبناء قطاع غزة، والعمل على بلورة اتفاق نهائي خلال 60 يومًا يضمن وقف العدوان وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار.

وأكد أن التحركات المصرية والمقترح الذي وافقت عليه حماس طوق النجاه للبدء في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المقترح المصري القطري يُعد خطوة مهمة على طريق التوصل إلى اتفاق شامل، باعتباره طرحًا متوازنًا يأخذ في الاعتبار تطلعات الفلسطينيين واعتبارات الأمن والاستقرار الإقليمي.

ولفت باشات إلى أن مصر ستواصل دورها المحوري في دعم الجهود الإقليمية والدولية لحماية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما تقوم به القاهرة من تحركات دبلوماسية وميدانية يعكس إصرارها على وضع حد لمعاناة الفلسطينيين وصون حقوقهم التاريخية.