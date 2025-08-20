قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة
مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة
تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات
مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية
إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه
طوارئ في الشرقية بعد انهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق
استمر لعدة ساعات .. هجوم لـ كتائب القسام على قوات الاحتلال في خانيونس
النحاس وقمصان وسليمان يعزون الشناوي في وفاة والده | صور
زاد العزة الـ19.. الهلال الأحمر يرسل 2300 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
مصر تؤكد ضرورة قبول إسرائيل بالهدنة في غزة بعد موافقة حماس عليها
غزة.. وزارة الداخلية والأمن الوطني تحذر الفلسطينيين من مؤسسة أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يلتقي أعضاء البرلمان الياباني لتعزيز الشراكات التعليمية

وزير التعليم يلتقي أعضاء البرلمان الياباني
وزير التعليم يلتقي أعضاء البرلمان الياباني
ياسمين بدوي

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من أعضاء البرلمان الياباني من مجموعة الصداقة البرلمانية مع أفريقيا، لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات التعليم المختلفة.

وخلال اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص مصر على التوسع في مختلف مجالات التعليم، سواء التعليم العام أو الفني أو تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتيح نماذج متنوعة تعزز الشراكات مع اليابان، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وبناء القدرات.

كما قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرضًا تفصيليًا حول آلية تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية في المدارس المصرية اليابانية، والتي ساهمت في تنمية شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS)، بإعتبارها نموذجًا متطورًا وناجحا يربط التعليم بسوق العمل ويؤهل خريجين ذوي مهارات متخصصة.

من جانبهم، أعرب أعضاء البرلمان الياباني عن سعادتهم الكبيرة بمشروع المدارس المصرية اليابانية، مؤكدين أن نجاح هذه التجربة يمثل رمزًا للصداقة الراسخة بين البلدين، مؤكدين أن مصر تُعد إحدى الحضارات التي تحظى بتقدير خاص لدى المجتمع الياباني، حيث تأتي الحضارة المصرية في مقدمة ما يدرسه الطلاب في مادة التاريخ.

كما أوضحوا أن العديد منهم قاموا بزيارات سابقة إلى مصر في جولات سياحية، وأبدوا تقديرهم لما لمسوه خلالها من عمق الحضارة المصرية.

وأكد أعضاء البرلمان الياباني رغبتهم في دعم مقترحات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، باعتبارها وسيلة لنشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه المشروعات وضمان استدامتها.

حضر اللقاء من الجانب الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، والسيد هيتوشي كيكاوادا، ودايسكي كاجيهارا، وكيسوكي ياماموتو، أعضاء البرلمان الياباني.

كما شارك من الجانب المصري السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان، وأعضاء السفارة المصرية في طوكيو، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والأستاذة نيفين حمودة، مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم البرلمان الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

عصير مانجو

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل عصير مانجو بالنعناع

الكوليسترول

اكتشفها.. مادة غير متوقعة تحمى من السرطان والاسمرار وتقلل الكوليسترول

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| التكييف ينقل مرضًا خطيرًا تسبّب في وفاة الأشخاص بأمريكا.. والصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

بالصور

رخيصة الثمن وفوائدها مذهلة.. نبتة تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان

نبتة رخيصة الثمن بفوائد مذهلة.. تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان
نبتة رخيصة الثمن بفوائد مذهلة.. تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان
نبتة رخيصة الثمن بفوائد مذهلة.. تخفّض ضغط الدم وتقي من السرطان

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

فيديو

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد