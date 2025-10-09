رموا عليه شيكارة مخلفات.. إصابة عامل نظافة أثناء عمله في المنوفية

أصيب عامل نظافة أثناء عمله بمركز قويسنا في محافظة المنوفية عقب إلقاء شيكارة مليئة بالمخلفات عليه أثناء عمله.

وتم نقل عامل النظافة إلى مستشفى قويسنا لتلقي الإسعافات الأولية وتقديم الخدمات الصحية اللازمة له.

فيما أعلن مركز ومدينة قويسنا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الفورية ضد مواطن قام بإلقاء شيكارة مليئة بمخلفات من الدور الرابع فوق رأس عامل نظافة أثناء تأدية عمله، ما أدى إلى إصابته.

وناشدت رئاسة المدينة المواطنين عدم إلقاء المخلفات من الطوابق العليا حرصا على سلامة وأمن المواطنين أثناء سيرهم في الشارع.