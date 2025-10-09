انتصار إرادة السلام.. اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العالم شهد لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب ، من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح أن هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار".