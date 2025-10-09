تاجر عُملة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على متهم بغسل 40 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات والعقارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.