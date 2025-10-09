تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب



كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nutrients العلمية أن الإفراط في تناول البطاطس المقلية، خصوصاً بين الشباب، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 12٪.

وأوضحت الدراسة التي أجراها فريق من جامعة زِهجيانغ بالصين، أن الزيوت المهدرجة والمركبات الناتجة عن القلي المتكرر مثل "الأكريلاميد" تؤثر سلباً على الجهاز العصبي، وتؤدي إلى اضطراب كيمياء المخ المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية.



وأشار الباحثون إلى أن البطاطس المقلية لا تضر فقط بالصحة النفسية، بل ترفع أيضاً من فرص الإصابة بالسمنة وأمراض القلب نتيجة احتوائها على نسب عالية من الدهون المتحولة والأملاح. ونصح الخبراء بتناول البطاطس المسلوقة أو المشوية كبديل صحي، إلى جانب اعتماد نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضراوات الورقية والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة لتعزيز المزاج وصحة الدماغ.