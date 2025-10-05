إذا كنتِ من محبي الأكلات المصرية السهلة، نقدم لك طريقة عمل البطاطس بالفراخ في الفرن بطريقة لذيذة وسهلة.
المكونات:
دجاجة مقطعة 4 أو 8 قطع (أو حسب الرغبة).
4 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح سميكة.
بصلة كبيرة مقطعة شرائح.
2 فص ثوم مفروم.
2 حبة طماطم مقطعة مكعبات.
فلفل رومي أو حار (اختياري).
كوب ماء أو مرقة دجاج.
3 ملاعق كبيرة زيت أو سمنة.
ملح حسب الذوق.
فلفل أسود.
بابريكا.
كركم (نصف ملعقة صغيرة).
رشة قرفة خفيفة (اختيارية).
عصير نصف ليمونة.
👩🍳 طريقة التحضير:
تتبيل الفراخ:
في وعاء، ضعي الفراخ مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والليمون والثوم، واتركيها نصف ساعة لتتشرب التتبيلة.
تحضير الصينية:
في صينية فرن، رصي شرائح البطاطس، ثم البصل والطماطم والفلفل الرومي.
إضافة الفراخ:
ضعي قطع الفراخ فوق الخضار، واسكبي الزيت والمرقة أو الماء على الوجه.
الطهي:
غطي الصينية بورق فويل، وضعيها في فرن متوسط الحرارة (180 درجة) لمدة ساعة تقريباً.
التحمير:
بعد أن تنضج الفراخ والبطاطس، انزعي الفويل وادخليها الفرن 10–15 دقيقة حتى تتحمر وتأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.