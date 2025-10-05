قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة : لم نرصد أي بؤر لانتشار نواقل الأمراض في مناطق فيضان النيل بالمنوفية
تقرير: إطلاق سراح الأسرى من غزة سيتم تدريجيا على مدى عدة أيام
نائب وزير الصحة يشيد بمستوى خدمات «جراحات اليوم الواحد» والموقع الجغرافي لـ«دمياط التخصصي»
القوات المسلحة تحتفي بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر بفتح المتاحف العسكرية مجانًا
100 جنيه | السكة الحديد تعلن زيادة غرامات ركوب القطارات .. لهذا السبب
الخطة شامل وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة عن حرب أكتوبر
في ذكرى نصر أكتوبر.. مجمع البحوث الإسلامية: مصر لا تقهر ما دام أبناؤها متحدين مؤمنين
الرئيس السيسي يلتقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة 6 أكتوبر
رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة
ننشر أسماء وعناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب فى 28 محكمة ابتدائية
الأحزاب تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس النواب.. وتحالفات كبرى تلوح في الأفق
الرئيس السيسي يعقد اجتماعاً لقادة القوات المسلحة والمجلس الأعلى في العاصمة الإدارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل البطاطس بالفراخ في الفرن

ريهام قدري

إذا كنتِ من محبي الأكلات المصرية السهلة، نقدم لك طريقة عمل البطاطس بالفراخ في الفرن بطريقة لذيذة وسهلة. 

 المكونات:

دجاجة مقطعة 4 أو 8 قطع (أو حسب الرغبة).

4 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح سميكة.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مفروم.

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات.

فلفل رومي أو حار (اختياري).

كوب ماء أو مرقة دجاج.

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمنة.

ملح حسب الذوق.

فلفل أسود.

بابريكا.

كركم (نصف ملعقة صغيرة).

رشة قرفة خفيفة (اختيارية).

عصير نصف ليمونة.

👩‍🍳 طريقة التحضير:

تتبيل الفراخ:

في وعاء، ضعي الفراخ مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والليمون والثوم، واتركيها نصف ساعة لتتشرب التتبيلة.

تحضير الصينية:

في صينية فرن، رصي شرائح البطاطس، ثم البصل والطماطم والفلفل الرومي.

إضافة الفراخ:

ضعي قطع الفراخ فوق الخضار، واسكبي الزيت والمرقة أو الماء على الوجه.

الطهي:

غطي الصينية بورق فويل، وضعيها في فرن متوسط الحرارة (180 درجة) لمدة ساعة تقريباً.

التحمير:

بعد أن تنضج الفراخ والبطاطس، انزعي الفويل وادخليها الفرن 10–15 دقيقة حتى تتحمر وتأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

بطاطس بالفراخ صنية بطاطس بالفراخ بطاطس

