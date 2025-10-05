إذا كنتِ من محبي الأكلات المصرية السهلة، نقدم لك طريقة عمل البطاطس بالفراخ في الفرن بطريقة لذيذة وسهلة.

المكونات:

دجاجة مقطعة 4 أو 8 قطع (أو حسب الرغبة).

4 حبات بطاطس متوسطة مقطعة شرائح سميكة.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مفروم.

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات.

فلفل رومي أو حار (اختياري).

كوب ماء أو مرقة دجاج.

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمنة.

ملح حسب الذوق.

فلفل أسود.

بابريكا.

كركم (نصف ملعقة صغيرة).

رشة قرفة خفيفة (اختيارية).

عصير نصف ليمونة.

👩‍🍳 طريقة التحضير:

تتبيل الفراخ:

في وعاء، ضعي الفراخ مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والليمون والثوم، واتركيها نصف ساعة لتتشرب التتبيلة.

تحضير الصينية:

في صينية فرن، رصي شرائح البطاطس، ثم البصل والطماطم والفلفل الرومي.

إضافة الفراخ:

ضعي قطع الفراخ فوق الخضار، واسكبي الزيت والمرقة أو الماء على الوجه.

الطهي:

غطي الصينية بورق فويل، وضعيها في فرن متوسط الحرارة (180 درجة) لمدة ساعة تقريباً.

التحمير:

بعد أن تنضج الفراخ والبطاطس، انزعي الفويل وادخليها الفرن 10–15 دقيقة حتى تتحمر وتأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.