الأتوبيس البرمائي.. ابتكار مصري يجمع بين الترفيه والتنمية الاقتصادية

أكد الدكتور حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن مشروع الأتوبيس البرمائي يمثل نقلة نوعية في قطاعي النقل والسياحة في مصر، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية متعددة، حيث صُمم خصيصًا لتقديم جولات نيلية داخل مجرى نهر النيل، ما يتيح تجربة فريدة للسائحين ويعزز من جاذبية المقاصد السياحية المصرية.

مشروع الأتوبيس البرمائي

وقال المهدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "نانسا" على فضائية المحور، إن الأتوبيس البرمائي لا يقتصر على كونه وسيلة ترفيهية فقط، بل يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية، حيث يتم تجميع هذه المركبات في مصانع مصرية، ما يساهم في توفير فرص عمل، وتدريب كوادر فنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة النقل.

التنقل والاستمتاع بالمناظر الطبيعية

وأشار المهدي إلى أن الأتوبيس البرمائي يتميز بقدرته على السير على الطرق البرية والمجرى المائي، ما يمنح الركاب تجربة مزدوجة تجمع بين التنقل والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمعالم الأثرية.

وأضاف أن المشروع موجه ليس فقط للسائحين الأجانب، بل للمصريين أيضًا في إطار السياحة الداخلية، حيث يمكن قضاء يوم ترفيهي يجمع بين الثقافة والاستجمام.

تجهيز بنية تحتية متكاملة

وأكد المهدي أن المشروع سيتطلب تجهيز بنية تحتية متكاملة تشمل مراسي نهرية، وكافيتريات، واستراحات، ما يسهم في تحسين المشهد الحضاري واستغلال المناطق غير المستغلة على ضفاف النيل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات الخدمات المصاحبة مثل تقديم المشروبات، وتنظيم الرحلات، وخدمة العملاء.

استخدام الأتوبيس البرمائي

وأوضح أن استخدام الأتوبيس البرمائي كوسيلة نقل جماعي يومية يتطلب توافر شروط فنية محددة، مثل السرعة المناسبة والتكامل مع باقي وسائل النقل، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو دعم السياحة، مع إمكانية التوسع مستقبلاً ليصبح وسيلة نقل حضرية في بعض المناطق.

واختتم المهدي تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يحمل أبعادًا استراتيجية بعيدة المدى، إذ يسهم في تعزيز السياحة والصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل، وفتح آفاق جديدة للتصدير، خاصة إذا نجحت مصر في تطوير نموذج محلي منافس يمكن تسويقه إقليميًا ودوليًا.