حسن المهدي: الأتوبيس البرمائي نقلة نوعية في السياحة والصناعة الوطنية

قال الدكتور حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن مشروع الأتوبيس البرمائي يمثل نقلة نوعية في قطاعي النقل والسياحة في مصر، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية متعددة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المركبات صُمم خصيصًا للترويج للسياحة من خلال جولات نيلية داخل مجرى نهر النيل، ما يضيف تجربة فريدة للسائحين ويعزز من جاذبية المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف المهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نانسا" على فضائية "المحور" تقديم الإعلامية ماجدة المهدي، اليوم الخميس، أن الأتوبيس البرمائي لا يقتصر على كونه وسيلة ترفيهية، بل يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية، حيث يتم تجميع هذه المركبات داخل مصانع مصرية، ما يسهم في توفير فرص عمل، وتدريب كوادر فنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل.

وأوضح أن الأتوبيس البرمائي يتميز بقدرته على السير على الطرق البرية وفي المجرى المائي، ما يمنح الركاب تجربة مزدوجة تجمع بين التنقل والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمعالم الأثرية.

وأكد أن المشروع لا يقتصر على السائحين الأجانب فقط، بل سيكون متاحًا للمصريين أيضًا، خاصة في إطار السياحة الداخلية، حيث يمكن للمواطن قضاء يوم ترفيهي مميز يجمع بين الثقافة والاستجمام.

وأشار المهدي إلى أن المشروع سيتطلب تجهيز بنية تحتية متكاملة تشمل مراسي نهرية، وكافيتريات، واستراحات، ما يسهم في تحسين المشهد الحضاري واستغلال المناطق غير المستغلة على ضفاف النيل، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات الخدمات المصاحبة، مثل تقديم المشروبات، وتنظيم الرحلات، وخدمة العملاء.

استخدام الأتوبيس البرمائي

وأكد أن استخدام الأتوبيس البرمائي كوسيلة نقل جماعي يومية يتطلب توافر شروط فنية محددة، مثل السرعة المناسبة والتكامل مع باقي وسائل النقل، موضحًا أن الهدف الأساسي من المشروع في هذه المرحلة هو دعم السياحة، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في استخدامه كوسيلة نقل حضرية في بعض المناطق.

آفاق جديدة للتصدير

واختتم المهدي تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يحمل أبعادًا استراتيجية، ليس فقط في دعم السياحة، بل في تعزيز الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل، وفتح آفاق جديدة للتصدير، خاصة إذا نجحت مصر في تطوير نموذج محلي منافس يمكن تسويقه إقليميًا ودوليًا.