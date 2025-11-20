قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الأتوبيس البرمائي .. تجربة سياحية مبتكرة ودعم للصناعة الوطنية في مصر

ماجدة المهدي
ماجدة المهدي
محمد البدوي

يشكل الأتوبيس البرمائي خطوة مبتكرة في قطاع النقل والسياحة بمصر، إذ يجمع بين التنقل البري والنهري في تجربة سياحية فريدة من نوعها؛ ويهدف المشروع إلى تعزيز جذب السياح المحليين والأجانب، مع تقديم تجربة استثنائية على ضفاف نهر النيل تجمع بين الترفيه والثقافة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمعالم الأثرية.

رافعة اقتصادية وسياحية 

 كما يعكس المشروع توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية من خلال تجميع المركبات في مصانع مصرية، ما يوفر فرص عمل ويطور الكوادر الفنية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد؛ كما أن الأتوبيس البرمائي ليس مجرد وسيلة نقل، بل رافعة اقتصادية وسياحية واستثمارية جديدة تفتح آفاقًا للتصدير والنمو المستدام.

مشروع الأتوبيس البرمائي

من جانبه؛ قال الدكتور حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن مشروع الأتوبيس البرمائي يمثل نقلة نوعية في قطاعي النقل والسياحة بمصر، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية متعددة. 

وأوضح أن هذا النوع من المركبات صُمم خصيصًا لإتاحة جولات سياحية نيلية فريدة على مجرى نهر النيل، ما يعزز تجربة السائحين ويزيد من جاذبية المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف المهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نانسا" على فضائية المحور تقديم الإعلامية ماجدة المهدي، أن الأتوبيس البرمائي لا يقتصر على كونه وسيلة ترفيهية فحسب، بل يعكس توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يتم تجميع المركبات داخل مصانع مصرية، ما يسهم في توفير فرص عمل، تدريب كوادر فنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل.

 السير على الطرق البرية والمياه

وأوضح المهدي أن الأتوبيس البرمائي يتميز بقدرته على السير على الطرق البرية والمياه على حد سواء، ما يوفر للركاب تجربة مزدوجة تجمع بين التنقل والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمعالم الأثرية. وأكد أن المشروع متاح للمصريين والسائحين الأجانب، ضمن جهود تعزيز السياحة الداخلية وتقديم تجارب ترفيهية وثقافية مميزة.

 تجهيز بنية تحتية متكاملة

وأشار إلى أن المشروع سيتطلب تجهيز بنية تحتية متكاملة تشمل مراسي نهرية، كافيتريات، واستراحات، ما يساهم في تحسين المشهد الحضاري واستغلال المناطق غير المستغلة على ضفاف النيل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات الخدمات المصاحبة مثل تقديم المشروبات وتنظيم الرحلات وخدمة العملاء.

وعن الاستخدام اليومي للأتوبيس البرمائي كوسيلة نقل جماعي، أكد المهدي أن ذلك يحتاج إلى شروط فنية محددة لضمان السرعة المناسبة والتكامل مع باقي وسائل النقل، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو دعم السياحة، مع إمكانية التوسع مستقبلاً ليصبح وسيلة نقل حضرية في بعض المناطق.

نموذج محلي منافس

واختتم المهدي تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يحمل أبعادًا استراتيجية لدعم السياحة، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل، وفتح آفاق جديدة للتصدير إذا نجحت مصر في تطوير نموذج محلي منافس يمكن تسويقه إقليميًا ودوليًا.

الأتوبيس البرمائي النقل السيسي الصناعة الوطنية مشروع الأتوبيس البرمائي نانسا ماجدة المهدي

