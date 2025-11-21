قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب خراسان الإيرانية

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة خراسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ومنذ قليل؛ ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بقوة 5.7 درجات ضرب بنجلاديش.

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ، أمس الخميس ذكرت  بأن مدينة شيويشه في كردستان الإيرانية شهدت زلزالا بقوة 4.1 على مقياس ريختر عند الساعة 14:22، وشعر بها سكان بعض المدن المجاورة.

وفي وقت سابق ضرب جزيرة سيرام في إندونيسيا زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر بحسب ماصرح به عدد من علماء الزلازل دون معرفة الخسائر حتي الآن.

وشهدت جزيرة جاوة بإندونيسيا ثوران بركان سيميرو، مما أدى إلى إخلاء قرى المنطقة حيث استمر الثوران طوال اليوم، مسببا انبعاث رماد بركاني، متضمنا دخانا وصخورًا وحمما بركانية وغازا، وصل إلى مسافة سبعة كيلومترات من قمة الجزيرة، وغطى القرى أيضًا.

كما لم تُسجل أي إصابات نتيجة الثوران وتم إجلاء أكثر من 300 شخص من ثلاث قرى معرضة للخطر في منطقة لوماجانغ، ونُقلوا إلى ملاجئ خصصتها لهم الحكومة.

ومن جانبه ، قال موكداس سفيان المسؤول بمركز رصد النشاط البركاني إن الثوران بدأ نحو الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش). حيث ارتفع الرماد لمسافة نحو 2000 متر فوق القمة، ليصل إلى ارتفاع نحو 5676 متراً فوق سطح البحر.

ويُعد جبل سيميرو، الذي يقع في منطقة جاوة المكتّظة بالسكان، أعلى قمة في إندونيسيا تبلغ ارتفاعها 3676 متراً، ويقع على «حزام النار» بالمحيط الهادئ، وهو قوس يشهد نشاطاً زلزالياً، حيث يحدث الثوران البركاني والزلازل بصورة شائعة.

