جولة ميدانية لمحافظ الإسكندرية بالمنتزه أول وتحرير عشرات المحاضر

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بمنطقة الفلكي وشارع أديب معقد وصولًا إلى دوران السيوف بنطاق حي المنتزه أول، للتأكد من تنفيذ كافة تكليفاته السابقة على أرض الواقع، والتي تضمنت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وتركيب إشارات مرورية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، شدد المحافظ خلال الجولة على متابعة جميع المشكلات التي تم رصدها بمنطقة الفلكي خلال جولته الأسبوع الماضي، والتي وجّه بمراجعتها وإزالة أسبابها، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة ما يُتخذ من إجراءات بشأن المخالفات والإشغالات والتعديات، والتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، خاصة في القضايا المتعلقة بالاستيلاء على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.

كما كلف الفريق أحمد خالد بتشكيل لجنة برئاسة اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث نفذت اللجنة حملة موسعة شملت التفتيش على جميع المحال العامة في منطقة الفلكي وشارع ١٦ وشارع أديب معقد وصولًا إلى دوران السيوف، لمتابعة مدى التزام المحال بالأسعار المقررة، والتأكد من إزالة الإشغالات، وضمان سلامة الأغذية، وتطبيق الاشتراطات الصحية، ومنع الغش التجاري.

وأسفرت جهود اللجنة عن غلق وتشميع 3 منشآت لإدارتها بدون ترخيص، والتحفظ على 40 طن أسمنت لبيعها بدون فواتير داخل مجيرة غير مرخصة تم تشميعها، إلى جانب تحرير 41 محضرًا متنوعًا بين بيئة وصحة وتموين وطب بيطري وتفتيش صيدلي، ومخالفات إشغال طريق ورخص محال وحماية المستهلك وكهرباء وأمن صناعي وسياحة.

وخلال الجولة، حرص الفريق أحمد خالد حسن سعيد على الاستماع إلى آراء المواطنين وتلقي شكواهم ومطالبهم، مكلفًا الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لها والتعامل الفوري مع أي ملاحظات.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الانضباط والالتزام في مختلف القطاعات بما يليق بأهالي الإسكندرية.

كما ثمّن سيادته جهود كافة الجهات التنفيذية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارات البيئة والحماية المدنية والمرور والمرافق والكهرباء والتموين، مؤكدًا أن أعمالهم المتكاملة تهدف لضبط الشارع السكندري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.