قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة ميدانية لمحافظ الإسكندرية بالمنتزه أول وتحرير عشرات المحاضر

جولة ميدانية لمحافظ الإسكندرية
جولة ميدانية لمحافظ الإسكندرية
أحمد بسيوني

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بمنطقة الفلكي وشارع أديب معقد وصولًا إلى دوران السيوف بنطاق حي المنتزه أول، للتأكد من تنفيذ كافة تكليفاته السابقة على أرض الواقع، والتي تضمنت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وتركيب إشارات مرورية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، شدد المحافظ خلال الجولة على متابعة جميع المشكلات التي تم رصدها بمنطقة الفلكي خلال جولته الأسبوع الماضي، والتي وجّه بمراجعتها وإزالة أسبابها، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة ما يُتخذ من إجراءات بشأن المخالفات والإشغالات والتعديات، والتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، خاصة في القضايا المتعلقة بالاستيلاء على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.

كما كلف الفريق أحمد خالد بتشكيل لجنة برئاسة اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث نفذت اللجنة حملة موسعة شملت التفتيش على جميع المحال العامة في منطقة الفلكي وشارع ١٦ وشارع أديب معقد وصولًا إلى دوران السيوف، لمتابعة مدى التزام المحال بالأسعار المقررة، والتأكد من إزالة الإشغالات، وضمان سلامة الأغذية، وتطبيق الاشتراطات الصحية، ومنع الغش التجاري.

وأسفرت جهود اللجنة عن غلق وتشميع 3 منشآت لإدارتها بدون ترخيص، والتحفظ على 40 طن أسمنت لبيعها بدون فواتير داخل مجيرة غير مرخصة تم تشميعها، إلى جانب تحرير 41 محضرًا متنوعًا بين بيئة وصحة وتموين وطب بيطري وتفتيش صيدلي، ومخالفات إشغال طريق ورخص محال وحماية المستهلك وكهرباء وأمن صناعي وسياحة.

وخلال الجولة، حرص الفريق أحمد خالد حسن سعيد على الاستماع إلى آراء المواطنين وتلقي شكواهم ومطالبهم، مكلفًا الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لها والتعامل الفوري مع أي ملاحظات.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الانضباط والالتزام في مختلف القطاعات بما يليق بأهالي الإسكندرية.

كما ثمّن سيادته جهود كافة الجهات التنفيذية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارات البيئة والحماية المدنية والمرور والمرافق والكهرباء والتموين، مؤكدًا أن أعمالهم المتكاملة تهدف لضبط الشارع السكندري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاسكندرية جولة تفقدية الفلكي دوران السيوف أديب معقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

مهرجان الكارتيه بشرم الشيخ

بمشاركة 400 لاعب.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ الأول للكاراتيه في جنوب سيناء| صور

جانب من الفعاليات

بمشاركة أئمة الأوقاف.. انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد كفر الشيخ | صور

الطالب يوسف عماد المتغيب بسوهاج

اختفاء طالب في أخميم بسوهاج.. ووالدته : رجعولي ابني

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد