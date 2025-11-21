الأهلي يقترب من حسم صفقة ديباتيه

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر من داخل النادي الأهلي، أن المهاجم إبراهيم ديباتيه أبدى موافقته على العرض المالي المقدم من القلعة الحمراء، في خطوة تعكس رغبة حقيقية من الطرفين لإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الاتفاق المبدئي تضمن راتبًا سنويًا يصل إلى مليون و100 ألف دولار، وهو ما لاقى قبولًا من اللاعب الذي أظهر مرونة كبيرة في المفاوضات.

تفاصيل نهائية قيد الحسم

وأشار الغندور إلى أن المفاوضات تسير في الاتجاه الإيجابي، وأن الأجواء المحيطة بالصفقة تبعث على التفاؤل، حيث لم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة المتعلقة ببنود العقد وآليات الدفع، والتي يجري العمل على الانتهاء منها في الوقت الحالي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال نافذة الانتقالات الشتوية.

توروب يطالب بتدعيم الخط الأمامي

ويأتي اهتمام الأهلي بالتعاقد مع ديباتيه في إطار سعي الإدارة لتلبية مطالب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي شدد على ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد قادر على استغلال الفرص بشكل أفضل، خاصة في ظل معاناة الفريق من إهدار الفرص السهلة خلال المباريات الأخيرة، وهو ما أثر على النتائج والأداء الهجومي.

الإصابات تزيد من الحاجة لمهاجم جديد

وزادت الإصابات المتكررة لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار من الضغوط على الجهاز الفني، حيث بات خط الهجوم في حاجة إلى تدعيم عاجل بلاعب جاهز من الناحية البدنية والفنية، قادر على تقديم الإضافة المرجوة والمساهمة في تحسين الفاعلية الهجومية للفريق محليًا وقاريًا.

استعدادات قوية لمواجهة شبيبة القبائل

وفي سياق آخر، يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويسعى الفريق لتحقيق بداية قوية في البطولة القارية، تعزز من حظوظه في المنافسة على اللقب وإرضاء جماهيره العريضة



