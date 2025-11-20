موقف أشرف داري من تدريبات الأهلي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أشرف داري مدافع الفريق، واصل المشاركة التدريجية ‏في التدريبات الجماعية، وفقًا لبرنامج التأهيل البدني الخاص به.‏

وعقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة، وعلى ‏رأسها مواجهة شبيبة القبائل التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم في أولى مباريات دور المجموعات.‏

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف ‏ذهابًا وبنفس النتيجة في مباراة الإياب بدور الـ32.‏