موقف أشرف داري من تدريبات الأهلي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أشرف داري مدافع الفريق، واصل المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية، وفقًا لبرنامج التأهيل البدني الخاص به.
وعقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة، وعلى رأسها مواجهة شبيبة القبائل التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم في أولى مباريات دور المجموعات.
كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف ذهابًا وبنفس النتيجة في مباراة الإياب بدور الـ32.