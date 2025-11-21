البابا تواضروس: مصر في قلب الله.. واحتضانها للإيمان سر قوتها عبر القرون

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم فعاليات اليوم الثالث من احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور ١٧٠٠ عام على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، وذلك في الساحة الخارجية للكاتدرائية المرقسية، وسط مشاركة واسعة من رؤساء وممثلي الكنائس المختلفة وحوالي ١٥٠٠ من أبناء الكنيسة.

مصر في قلب الله

وتضمن الاحتفال عروضا فنية وفيلما بعنوان "الصخرة" قدمته فرق كورالية من القاهرة والإسكندرية والصعيد، تناولت أحداث المجمع بروح معاصرة، وأظهرت جمال التاريخ وكيف تحوّل الإيمان إلى واقع حي أمام المشاركين.

وألقى نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس كلمة قدّم فيها التهنئة لقداسة البابا بعيد تجليسه، متحدثًا عن وداعة قداسته وخدمته الممتلئة بالمحبة.

وفي ختام الاحتفالية قدّم البابا كلمة أكد فيها أن العروض عكست عمق إيمان الكنيسة واستقامته عبر الأجيال، مشيرا إلى الدروس المستفادة من مجمع نيقية، وخاصة التلمذة والحوار ودور القديس أثناسيوس الرسولي في الدفاع عن الإيمان المستقيم.

وقال قداسته إن مصر التي ظهرت فيها المشكلة على يد آريوس، وخرج منها بطل الإيمان القديس أثناسيوس، هي نفسها التي حافظت على الاستقامة الإيمانية من القرن الرابع وحتى اليوم، مضيفًا: "كل بلاد العالم في يد الله، أما مصر فهي في قلب الله".

واختتم البابا بتقديم الشكر لجميع الفرق المنظمة والمشاركين، داعيًا الله أن يمنح الجميع سلاما واستقرارا وبركة دائمة.