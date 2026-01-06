قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
فن وثقافة

مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص

مجدي الحسيني
مجدي الحسيني
أحمد إبراهيم

كشف الفنان والموسيقار مجدي الحسيني عن تعرضه إلى أزمة صحية مما تسببت فى إلزامه الفراش. 

وقال مجدي الحسيني فى تصريح خاص لصدى البلد: أصبت بنزلة برد شديدة مما تسببت فى إلزامى الفراش وأنا حاليا بحالة صحية جيدة. 

قصة تعاون مجدي الحسيني وزبيدة ثروت 

من ناحية أخرى أكد الموسيقار مجدي الحسيني، أن الموسيقى أمر فطري بالنسبة له، فقد لعب على البيانو وعمره 3 سنوات، مشيرا إلى أن عائلته شجعته على عزف الموسيقى بعد اكتشافهم لموهبته فيها.

وكشف مجدي الحسيني، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، عن محاولة إقناع الفنانة الراحلة زبيدة ثروت له بالتمثيل معها، قائلا: "أنا مثلت لكن أنا مش ممثل، وزبيدة ثروت هي اللي قعدت تقنعني أخوض التجربة، وقلت لها لا مش بعرف أمثل، وفي النهاية طلعت معاها في فيلم باسمي، وقعدت مدة 6 أشهر تقنعني بالتمثيل".

ونفى عازف الأورج الأشهر في الوطن العربي مجدي الحسيني، الشائعة التي استمرت لعقود حول اغتيال الموسيقار عمر خورشيد، مؤكدا أن حادث وفاة عمر خورشيد حدث نتيجة لانحراف سيارته وهو يسير بسرعة كبيرة جدا بعد انتهاء سهرة في شارع الهرم، وليس اغتيالا.

واستطرد: "الناس كتير بتحب تفتي، ويقولوا كان عنده علاقات حب، وكلام فارغ، وأنا أعرف الواقعة كلها من مراته اللبنانية، وكانت إلى جانبه يوم الحادث، وحكت لنا الحكاية".

مجدي الحسيني أعمال مجدي الحسيني أغاني مجدي الحسيني الفنان مجدي الحسيني مرض مجدي الحسيني

