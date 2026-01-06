مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص

كشف الفنان والموسيقار مجدي الحسيني عن تعرضه إلى أزمة صحية مما تسببت فى إلزامه الفراش.

وقال مجدي الحسيني فى تصريح خاص لصدى البلد: أصبت بنزلة برد شديدة مما تسببت فى إلزامى الفراش وأنا حاليا بحالة صحية جيدة.

قصة تعاون مجدي الحسيني وزبيدة ثروت

من ناحية أخرى أكد الموسيقار مجدي الحسيني، أن الموسيقى أمر فطري بالنسبة له، فقد لعب على البيانو وعمره 3 سنوات، مشيرا إلى أن عائلته شجعته على عزف الموسيقى بعد اكتشافهم لموهبته فيها.

وكشف مجدي الحسيني، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، عن محاولة إقناع الفنانة الراحلة زبيدة ثروت له بالتمثيل معها، قائلا: "أنا مثلت لكن أنا مش ممثل، وزبيدة ثروت هي اللي قعدت تقنعني أخوض التجربة، وقلت لها لا مش بعرف أمثل، وفي النهاية طلعت معاها في فيلم باسمي، وقعدت مدة 6 أشهر تقنعني بالتمثيل".

ونفى عازف الأورج الأشهر في الوطن العربي مجدي الحسيني، الشائعة التي استمرت لعقود حول اغتيال الموسيقار عمر خورشيد، مؤكدا أن حادث وفاة عمر خورشيد حدث نتيجة لانحراف سيارته وهو يسير بسرعة كبيرة جدا بعد انتهاء سهرة في شارع الهرم، وليس اغتيالا.

واستطرد: "الناس كتير بتحب تفتي، ويقولوا كان عنده علاقات حب، وكلام فارغ، وأنا أعرف الواقعة كلها من مراته اللبنانية، وكانت إلى جانبه يوم الحادث، وحكت لنا الحكاية".