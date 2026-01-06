قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

جليلة محمود: أنا بخير وتماثلت للشفاء.. وعفاف شعيب كانت أختا لي في أزمتي الصحية| خاص

جليلة محمود
جليلة محمود
أحمد البهى

كشفت الفنانة القديرة جليلة محمود عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية. 

وقالت الفنانة جليلة محمود، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “أنا بخير حاليًا، وأود أن أطمئن الجمهور على حالتي الصحية، فقط أقوم بعمل جلسات بخار لتوسيع الشعب الهوائية، ولكن صحتي جيدة”. 

عفاف شعيب: 

وأضافت جليلة محمود: “أشكر الجمهور والإعلام والصحافة علي متابعتهم لحالتي والسؤال عني، وهناك عدد كبير من زملائي في الوسط الفني حرصوا على الاطمئنان علي حتى تماثلت للشفاء، وطخاصة الفنانة القديرة عفاف شعيب، التي كانت بمثابة أخت في الوسط الفني، فقد كانت دائمة السؤال علي حتى تحدثت معها بنفسي واطمأنت أنني تماثلت للشفاء”. 

