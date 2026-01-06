قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
فن وثقافة

صدور كتاب «انتصارات أكتوبر المجيدة ملحمة مصرية خالدة» عن الهيئة العامة لدار الكتب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت عن صدور كتاب جديد بعنوان «انتصارات أكتوبر المجيدة ملحمة مصرية خالدة»، وهو عمل علمي وفكري يتناول نصر السادس من أكتوبر بوصفه لحظة استراتيجية فارقة في التاريخ المصري والعربي، ويعيد قراءته في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.


الكتاب من تحرير الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن مؤنس والدكتور صالح محمد عمر، وشارك في إعداد فصوله وأبحاثه نخبة من الأكاديميين والباحثين، هم الدكتور أحمد محمد عبد المعز والدكتورة سحر حسن والأستاذة إسراء مجدي محمد درويش والأستاذ إسلام كمال والدكتورة أسماء عبد العزيز والدكتورة أسماء ياسر عبد الجليل والدكتورة نبوية أحمد عبد الحافظ والدكتور صالح محمد عمر والأستاذ الدكتور شريف محمد أحمد.


ويقدم الكتاب قراءة مقارنة بين دلالات انتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 والدلالات التي تفرضها المستجدات الراهنة في الشرق الأوسط، من خلال اتخاذ حرب السادس من أكتوبر نقطة انطلاق استراتيجية يتم من خلالها تحليل ما قبل الحرب وما بعدها، وصولًا إلى اللحظة الراهنة، بهدف استخلاص الدروس والعبر الممتدة عبر خط الزمن بين الماضي والحاضر، بما يخدم وعي أجيال المستقبل.


ويضم الكتاب مجموعة من الأبحاث المتنوعة التي كتبها كبار الأساتذة والخبراء العسكريون إلى جانب باحثي جيل الوسط وجيل الشباب، حيث تتناول هذه الدراسات نصر أكتوبر من زوايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية وعسكرية، في محاولة لاستكشاف عقلية وروح وسلوك مصر في لحظة أكتوبر، باعتبارها حدثًا فريدًا في التاريخ السياسي والعسكري المصري المعاصر.


ويأتي هذا الإصدار في إطار الدور الثقافي والعلمي الذي تضطلع به الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في دعم البحث العلمي الجاد، وتعزيز الوعي بالتاريخ الوطني، وربط دروسه بقضايا الحاضر وتحديات المستقبل.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الدكتور أسامة طلعت انتصارات أكتوبر المجيدة ملحمة مصرية خالدة السادس من أكتوبر

