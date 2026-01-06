صدور كتاب «انتصارات أكتوبر المجيدة ملحمة مصرية خالدة» عن الهيئة العامة لدار الكتب

أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت عن صدور كتاب جديد بعنوان «انتصارات أكتوبر المجيدة ملحمة مصرية خالدة»، وهو عمل علمي وفكري يتناول نصر السادس من أكتوبر بوصفه لحظة استراتيجية فارقة في التاريخ المصري والعربي، ويعيد قراءته في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.



الكتاب من تحرير الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن مؤنس والدكتور صالح محمد عمر، وشارك في إعداد فصوله وأبحاثه نخبة من الأكاديميين والباحثين، هم الدكتور أحمد محمد عبد المعز والدكتورة سحر حسن والأستاذة إسراء مجدي محمد درويش والأستاذ إسلام كمال والدكتورة أسماء عبد العزيز والدكتورة أسماء ياسر عبد الجليل والدكتورة نبوية أحمد عبد الحافظ والدكتور صالح محمد عمر والأستاذ الدكتور شريف محمد أحمد.



ويقدم الكتاب قراءة مقارنة بين دلالات انتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 والدلالات التي تفرضها المستجدات الراهنة في الشرق الأوسط، من خلال اتخاذ حرب السادس من أكتوبر نقطة انطلاق استراتيجية يتم من خلالها تحليل ما قبل الحرب وما بعدها، وصولًا إلى اللحظة الراهنة، بهدف استخلاص الدروس والعبر الممتدة عبر خط الزمن بين الماضي والحاضر، بما يخدم وعي أجيال المستقبل.



ويضم الكتاب مجموعة من الأبحاث المتنوعة التي كتبها كبار الأساتذة والخبراء العسكريون إلى جانب باحثي جيل الوسط وجيل الشباب، حيث تتناول هذه الدراسات نصر أكتوبر من زوايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية وعسكرية، في محاولة لاستكشاف عقلية وروح وسلوك مصر في لحظة أكتوبر، باعتبارها حدثًا فريدًا في التاريخ السياسي والعسكري المصري المعاصر.



ويأتي هذا الإصدار في إطار الدور الثقافي والعلمي الذي تضطلع به الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في دعم البحث العلمي الجاد، وتعزيز الوعي بالتاريخ الوطني، وربط دروسه بقضايا الحاضر وتحديات المستقبل.