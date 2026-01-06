محضر في قسم شرطة العجوزة.. تفاصيل الأزمة بين أحمد مكي ومديرة أعماله

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان أحمد مكي مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة ليست بمناسبة عمل فني جديد، أو خلاف فني، ولكن أزمة قانونية مع مديرة أعماله السابقة.

حرر أحمد مكي محضرا ضد مديرة أعماله، بعد رفضها تسليمه كشف حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها.

بدأت القصة حين تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بحضور محامي الفنان أحمد مكي إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر محضرا يتضرر فيه من مديرة أعماله.

وكشف المحضر أن مديرة أعمال أحمد مكي رفضت تسليمه كشف حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها، وذلك عقب إنذارها بإنهاء العلاقة التعاقدية.

تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أحمد مكي قدم خلال شهر رمضان الماضي مسلسل “الغاوي”، والذي ابتعد فيه عن شخصية الكبير التي ظل يقدمها في الدراما التليفزيونية لسنوات طويلة، باسثناء دوره في مسلسل “الاختيار”.

مسلسل الغاوي

دارت أحداث مسلسل “الغاوي” في إطار شعبي حول "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه.

لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل “الغاوي” ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".