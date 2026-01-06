تواصل فعاليات الورش التدريبية بالإسماعيلية ضمن الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

تواصلت فعاليات الورش التدريبية التي تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

واستهلت فعاليات اليوم بورشة "إعداد الممثل"، والتي حاضر خلالها الفنان الجزائري هارون الكيلاني، متناولا المراحل الأساسية التي تسبق تقديم الممثل للعمل المسرحي، موضحا كيفية تحقيق الممثل لذاته جسديا ونفسيا، بما يؤهله لتلقي الدور والاستعداد لتقديمه بوعي وصدق فني.

وأشار "الكيلاني" إلى أهمية بناء التوازن بين الجسد والعقل والانفعال، باعتبارها الأدوات الأولى للممثل، وذلك من خلال مجموعة من التمارين العملية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الجسدي، والتحكم في الطاقة والانفعال، وبناء علاقة واعية مع الشخصية المسرحية، بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء على خشبة المسرح.

وفي ورشة "كتابة السيناريو"، تحدث الدكتور علي السوداني من العراق، عن مفهوم السينوغرافيا بوصفها رؤية شاملة للنص المسرحي، موضحا دورها في قراءة السيناريو وتحويله إلى لغة بصرية متكاملة، تشمل الإضاءة والأزياء والفضاء المسرحي، إلى جانب إبراز العلاقة بين العناصر التقنية والفكر الجمالي للعرض المسرحي، مع استعراض نماذج تطبيقية من تجارب مسرحية عربية وعالمية.

تنفذ فعاليات الورش التدريبية بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، ومن خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتستمر حتى الجمعة 9 يناير، بهدف دعم وتطوير الحركة المسرحية بالمحافظة.