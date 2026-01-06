حنان ترك تدعو بالشفاء لنجلها: شفاك الله شفاءً لا يغادر سقمًا

نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك صورة لنجلها آدم بعد تعرضه لكسر في الرقبة، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حنان ترك علي الصورة عبر خاصية الأستوري بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام : “شفاك الله شفاءً لا يغادر سقمًا”.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور حفل زفاف ابن حنان ترك، الذي أقيم الخميس الماضي، بالرغم من عدم حضور الفنانة حنان ترك حفل الزفاف.

حفل زفاف ابن حنان ترك

واحتفل آدم خطاب -ابن الفنانة حنان ترك-، بزفافه على منى هشام، من خارج الوسط الفني، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

ونشر ابن حنان ترك، صورا وفيديوهات من حفل زفافه على ستوري حسابه الشخصي بتطبيق انستجرام، وانهالت عليه التهاني.

يذكر أن حنان ترك، لديها 5 أبناء غير أشقاء، هم: (يوسف وآدم خطاب، من زوجها الثالث خالد خطاب) بالإضافة إلى «محمد» من زوجها الرابع محمد يحيى، كما أنجبت «مريم ومنى» من زوجها الخامس محمود مالك، واعتزلت الفن بعد زواجهما.