نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
حفل زفاف ابن حنان ترك.. زوجته من خارج الوسط الفني وأمه غابت عنه

محمد شحتة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور حفل زفاف ابن حنان ترك، الذي أقيم الخميس الماضي، بالرغم من عدم حضور الفنانة حنان ترك حفل الزفاف.

حفل زفاف ابن حنان ترك

واحتفل آدم خطاب -ابن الفنانة حنان ترك-، بزفافه على منى هشام، من خارج الوسط الفني، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

حفل زفاف ابن حنان ترك

ونشر ابن حنان ترك، صورا وفيديوهات من حفل زفافه على ستوري حسابه الشخصي بتطبيق انستجرام، وانهالت عليه التهاني.

يذكر أن حنان ترك، لديها 5 أبناء غير أشقاء، هم: (يوسف وآدم خطاب، من زوجها الثالث خالد خطاب) بالإضافة إلى «محمد» من زوجها الرابع محمد يحيى، كما أنجبت «مريم ومنى» من زوجها الخامس محمود مالك، واعتزلت الفن بعد زواجهما.

تعليق حنان ترك

وحرصت حنان ترك على تهنئة نجلها خاصة بعد غيابها عن الحفل، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير، منى وادم حبايبي ألف مبروك لينا وليكم فرحتنا بيكم كبيرة”.

أعمال حنان ترك

يُشار إلى أنّ آخر أفلام الفنانة حنان ترك كان فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة الفنان أحمد السقا، ضمن الأحداث، وقررت بعدها مباشرة إعلان اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

حفل زفاف ابن حنان ترك

وكان أخر مسلسلات حنان ترك، هو مسلسل أخت تريز، الذي تم عرضه عام 2012، واعتزلت بعده، ولكن شاركت بعدها في الأداء الصوتي لمسلسلات كارتونية، أبرزها مسلسل «كليم الله».

اعتزال حنان ترك

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي نيشان كواليس اعتزال الفنان حنان ترك فى تصريحات مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

وقال نيشان : "من أجمل المكالمات الهاتفية في برنامجي الرمضاني اتصال المبدعة حنان ترك بي ".

وتابع نيشان : "لما استضفت حنان ترك قبل اعتزالها بيوم واحد قلت لها إنتي من كتر ما بتتكلمي عن إيمانك بتقولي هتعتزلي التمثيل".

وأكمل نيشان: "تاني يوم اتصلت بيا حنان ترك وقالتلي كلامك أثر فيا وأنا أخدت القرار وعايزة أعلن خبر اعتزالي الفن عندك انت".

وتابع نيشان: "تمثيل الفنانة بالحجاب أو الاعتزال قرار  يعود لها  وعندي رأيي إنه بعد الاعتزال ما بحب يطلع الفنان أو الفنانة يكسر في كل اللي بيعملوه زملاؤهم في الفن".

حفل زفاف ابن حنان ترك حنان ترك حفل زفاف مواقع التواصل الإجتماعي الفنانة حنان ترك

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

رئيس جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تطلق مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية

قطار

أسيوط .. مصرع شخص وإصابة ابنه صدمهما قطار بمحطة الأزهر

جانب من الحدث

أوقاف الداخلة بالوادي الجديد تناقش إجراءات تعزيز الانضباط الإدارى والدعوى بالداخلة

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي

