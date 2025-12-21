حفل زفاف ابن حنان ترك.. زوجته من خارج الوسط الفني وأمه غابت عنه

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور حفل زفاف ابن حنان ترك، الذي أقيم الخميس الماضي، بالرغم من عدم حضور الفنانة حنان ترك حفل الزفاف.

حفل زفاف ابن حنان ترك

واحتفل آدم خطاب -ابن الفنانة حنان ترك-، بزفافه على منى هشام، من خارج الوسط الفني، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

ونشر ابن حنان ترك، صورا وفيديوهات من حفل زفافه على ستوري حسابه الشخصي بتطبيق انستجرام، وانهالت عليه التهاني.

يذكر أن حنان ترك، لديها 5 أبناء غير أشقاء، هم: (يوسف وآدم خطاب، من زوجها الثالث خالد خطاب) بالإضافة إلى «محمد» من زوجها الرابع محمد يحيى، كما أنجبت «مريم ومنى» من زوجها الخامس محمود مالك، واعتزلت الفن بعد زواجهما.

تعليق حنان ترك

وحرصت حنان ترك على تهنئة نجلها خاصة بعد غيابها عن الحفل، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير، منى وادم حبايبي ألف مبروك لينا وليكم فرحتنا بيكم كبيرة”.

أعمال حنان ترك

يُشار إلى أنّ آخر أفلام الفنانة حنان ترك كان فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة الفنان أحمد السقا، ضمن الأحداث، وقررت بعدها مباشرة إعلان اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

وكان أخر مسلسلات حنان ترك، هو مسلسل أخت تريز، الذي تم عرضه عام 2012، واعتزلت بعده، ولكن شاركت بعدها في الأداء الصوتي لمسلسلات كارتونية، أبرزها مسلسل «كليم الله».

اعتزال حنان ترك

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي نيشان كواليس اعتزال الفنان حنان ترك فى تصريحات مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

وقال نيشان : "من أجمل المكالمات الهاتفية في برنامجي الرمضاني اتصال المبدعة حنان ترك بي ".

وتابع نيشان : "لما استضفت حنان ترك قبل اعتزالها بيوم واحد قلت لها إنتي من كتر ما بتتكلمي عن إيمانك بتقولي هتعتزلي التمثيل".

وأكمل نيشان: "تاني يوم اتصلت بيا حنان ترك وقالتلي كلامك أثر فيا وأنا أخدت القرار وعايزة أعلن خبر اعتزالي الفن عندك انت".

وتابع نيشان: "تمثيل الفنانة بالحجاب أو الاعتزال قرار يعود لها وعندي رأيي إنه بعد الاعتزال ما بحب يطلع الفنان أو الفنانة يكسر في كل اللي بيعملوه زملاؤهم في الفن".