بعد 20 عامًا على عرضه.. المخرجة شيرين عادل تحتفل بمسلسل "سارة" لـ حنان ترك

احتفلت المخرجة شيرين عادل بمرور 20 عامًا على عرض مسلسل سارة، الذي قامت بإخراجه وكانت بطولته للفنانة حنان ترك.



وشاركت شيرين مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت قائلة: "بنحتفل النهارده بمرور 20 سنة على عرض مسلسل سارة".



وقد حرصت الفنانة حنان ترك، على تعزية الفنانة هند صبري على وفاة والدتها وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ويعوضها عن كل لحظة وجع براحة أبدية عنده، يارب صبّر قلبك يا هند، ويمدّك بقوة وسكينة، ويصبر كل اللي حبوها على فراقها قلوبنا معاك".