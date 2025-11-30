قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يتوجه إلى لبنان حاملا رسالة سلام

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
أ ش أ

يتوجه البابا ليون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إلى لبنان اليوم، الأحد، البلد الذي يعاني من أزمة طويلة الأمد، حاملا رسالة سلام بعد زيارة استمرت عدة أيام في تركيا، ركزت على الحوار من أجل وحدة المسيحيين.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم، الأحد، أنه من المتوقع أن يصل بابا الفاتيكان إلى مطار بيروت الساعة 3:45 مساءً حسب التوقيت المحلي للبلاد (1:45 مساءً بتوقيت جرينتش) في زيارة تستمر حتى بعد غد، الثلاثاء (2 ديسمبر المقبل)، في هذا البلد متعدد الطوائف الذي يبلغ عدد سكانه 8ر5 مليون نسمة.

ويعتبر لبنان نموذجا للتعايش، لكنه يعاني من أزمة مدمرة منذ عام 2019.

ويعد البابا ليون الرابع عشر، أول بابا يزور لبنان منذ زيارة بنديكتوس السادس عشر عام 2012، وسيستقبله بعد ظهر اليوم الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يلقي خطابه الأول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي الساعة السادسة مساءً (الرابعة مساء بتوقيت جرينتش).

وأعلنت السلطات في لبنان منح عطلتين رسميتين بمناسبة الزيارة، واتخذت إجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق الطرق وحظر استخدام الطائرات المسيرة، وإخلاء أجزاء كبيرة من وسط المدينة مساء غد، الاثنين، قبل القداس.

ومن المقرر أن يصل بابا الفاتيكان إلى بيروت على متن طائرة إيرباص A320 تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية، والتي تم إصلاحها أمس، السبت، بسبب عطل في برنامج التحكم، مثل آلاف الطائرات الأخرى حول العالم.

ويختتم البابا زيارته إلى تركيا، وهي الأولى له إلى دولة أجنبية منذ انتخابه في شهر مايو الماضي، بصلاة في الكاتدرائية الأرمنية بإسطنبول، وخطاب في كاتدرائية القديس جاورجيوس الأرثوذكسية.

وكان البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان قد زار أمس، السبت، جامع السلطان أحمد المعروف بـ"الجامع الأزرق" الشهير في إسطنبول، وذلك في اليوم الثالث من زيارته إلى تركيا.

وتعد زيارة جامع السلطان أحمد هي أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى مكان عبادة إسلامي منذ انتخابه في مايو الماضي على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

يذكر أن البابا ليو الرابع عشر قد تولى منصبه في شهر مايو الماضي، ليكون أول أمريكي يتولى منصب بابا الفاتيكان.

البابا ليون الرابع عشر بابا الفاتيكان البلد الذي يعاني من أزمة طويلة الأمد حاملا رسالة سلام زيارة استمرت عدة أيام الحوار من أجل وحدة المسيحيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أحمد الشناوي

«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

المتهمين

حبس 2 من كبار مروجي المنشطات والأدوية الجنسية علي فيس بوك

أرشيفية

تفاصيل حبس 3 سودانيين بتهمة سرقة مجوهرات من داخل شقة بالطالبية

المتهم - صانع محتوى

هددها بفيديوهات وصور.. حبس صانع محتوى بالقاهرة لممارسة الابتزاز

بالصور

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها

فيديو

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد