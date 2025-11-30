بابا الفاتيكان يتوجه إلى لبنان حاملا رسالة سلام

يتوجه البابا ليون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إلى لبنان اليوم، الأحد، البلد الذي يعاني من أزمة طويلة الأمد، حاملا رسالة سلام بعد زيارة استمرت عدة أيام في تركيا، ركزت على الحوار من أجل وحدة المسيحيين.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم، الأحد، أنه من المتوقع أن يصل بابا الفاتيكان إلى مطار بيروت الساعة 3:45 مساءً حسب التوقيت المحلي للبلاد (1:45 مساءً بتوقيت جرينتش) في زيارة تستمر حتى بعد غد، الثلاثاء (2 ديسمبر المقبل)، في هذا البلد متعدد الطوائف الذي يبلغ عدد سكانه 8ر5 مليون نسمة.

ويعتبر لبنان نموذجا للتعايش، لكنه يعاني من أزمة مدمرة منذ عام 2019.

ويعد البابا ليون الرابع عشر، أول بابا يزور لبنان منذ زيارة بنديكتوس السادس عشر عام 2012، وسيستقبله بعد ظهر اليوم الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يلقي خطابه الأول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي الساعة السادسة مساءً (الرابعة مساء بتوقيت جرينتش).

وأعلنت السلطات في لبنان منح عطلتين رسميتين بمناسبة الزيارة، واتخذت إجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق الطرق وحظر استخدام الطائرات المسيرة، وإخلاء أجزاء كبيرة من وسط المدينة مساء غد، الاثنين، قبل القداس.

ومن المقرر أن يصل بابا الفاتيكان إلى بيروت على متن طائرة إيرباص A320 تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية، والتي تم إصلاحها أمس، السبت، بسبب عطل في برنامج التحكم، مثل آلاف الطائرات الأخرى حول العالم.

ويختتم البابا زيارته إلى تركيا، وهي الأولى له إلى دولة أجنبية منذ انتخابه في شهر مايو الماضي، بصلاة في الكاتدرائية الأرمنية بإسطنبول، وخطاب في كاتدرائية القديس جاورجيوس الأرثوذكسية.

وكان البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان قد زار أمس، السبت، جامع السلطان أحمد المعروف بـ"الجامع الأزرق" الشهير في إسطنبول، وذلك في اليوم الثالث من زيارته إلى تركيا.

وتعد زيارة جامع السلطان أحمد هي أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى مكان عبادة إسلامي منذ انتخابه في مايو الماضي على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

يذكر أن البابا ليو الرابع عشر قد تولى منصبه في شهر مايو الماضي، ليكون أول أمريكي يتولى منصب بابا الفاتيكان.