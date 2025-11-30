قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام منزل وسرقة أموال ومصوغات ذهبية بالبحيرة

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات من داخل أحد المنازل بالبحيرة بإسلوب إنتحال الصفة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بقيام (4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ملاكى") بالدخول لمنزله والإستيلاء على مبالغ مالية وبعض المصوغات الذهبية وإصطحابه داخل سيارة وإجباره على التوقيع على عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة بإسلوب إنتحال الصفة عقب ذلك قاموا بتركه بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وفروا هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة، الشرقية")،.

وبمواجهتهم إعترفوا بوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وإثنين منهما قام على إثرها المجنى عليه برفع دعاوى قضائية بإيصالات أمانة عليهم فقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه للحيلولة دون تمكينه من إستكمال الإجراءات القانونية حيالهم، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وإيصالات الأمانة والأوراق الموقع عليها من المجنى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية إنتحال الصفة

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أحمد الشناوي

«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ساعة Realme Watch 5

بتصميم مطابق لساعة أبل آلترا.. إليك أهم مواصفات ساعة Realme Watch

مواصفات هاتف Realme 16 Pro

بكاميرا 200 ميجابكسل.. إطلاق هاتف Realme 16 إليك أهم مواصفاته

تويوتا كورولا موديل 2011

تويوتا كورولا أوتوماتيك بـ 600 ألف جنيه

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

