الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام منزل وسرقة أموال ومصوغات ذهبية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات من داخل أحد المنازل بالبحيرة بإسلوب إنتحال الصفة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بقيام (4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ملاكى") بالدخول لمنزله والإستيلاء على مبالغ مالية وبعض المصوغات الذهبية وإصطحابه داخل سيارة وإجباره على التوقيع على عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة بإسلوب إنتحال الصفة عقب ذلك قاموا بتركه بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وفروا هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة، الشرقية")،.

وبمواجهتهم إعترفوا بوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وإثنين منهما قام على إثرها المجنى عليه برفع دعاوى قضائية بإيصالات أمانة عليهم فقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه للحيلولة دون تمكينه من إستكمال الإجراءات القانونية حيالهم، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وإيصالات الأمانة والأوراق الموقع عليها من المجنى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.