عصام مرعي يشيد بأداء المدرب معتمد جمال.. ويوجه رسائل للاعبي الفريق

أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الحالية تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، مشيدًا بالأداء الفني والاستقرار الذي يعيشه الفريق.

وأوضح مرعي، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» المذاع على شاشة قناة الزمالك، أن معتمد جمال نجح في الظهور بشكل جيد خلال جميع المباريات التي قاد فيها الفريق، مؤكدًا أن الناحية النفسية والانضباط داخل صفوف اللاعبين يمثلان السر الحقيقي وراء نتائج الزمالك الإيجابية مؤخرًا.

وأضاف نجم الزمالك السابق: أن معتمد جمال يتميز بالهدوء والثبات في إدارة المباريات، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء اللاعبين داخل الملعب، سواء من الناحية الفنية أو الذهنية.

وشدد مرعي على ضرورة استمرار حالة التركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة المنافسة بقوة على البطولات.