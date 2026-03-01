الحركة المصرية: مصر تقود جهود احتواء الأزمة وتحمي الأمن القومي العربي

أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة المصريّة، تأييده المطلق ودعمه الكامل للموقف المصري الرسمي إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، على خلفية الهجمات العسكرية الأخيرة والتصعيد المتسارع الذي يهدد أمن واستقرار الدول العربية.

وأشاد المهندس أسامة الشاهد، في بيان صحفي اليوم، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاحتواء الموقف ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، مؤكداً أن ما تقوم به مصر من اتصالات مكثفة مع الأشقاء العرب يعكس دورها المحوري والمسؤول في حماية الأمن القومي العربي.

وأكد رئيس حزب الحركة المصريّة رفضه القاطع لأي اعتداء على السيادة العربية أو المساس بسلامة أراضي الدول الشقيقة، مشدداً على أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدماء والفوضى التي تهدد الجميع. ودعا الشاهد جميع الأطراف إلى تغليب لغة العقل والحوار والدبلوماسية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بمبدأ حسن الجوار .

كما ثمّن المهندس أسامة الشاهد الموقف المصري الداعم للأشقاء في العراق والكويت وسائر الدول العربية التي تعرضت للاعتداءات، مؤكداً أن مصر كانت ولا تزال سنداً لأمتها العربية في المحن والشدائد.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي، خلال اتصالاته مع قادة الدول العربية، على دعم مصر الكامل لسيادة الدول العربية واستقرارها، ورفض أي انتهاك لسيادتها أو المساس بأمنها، يعبر عن موقف مصري أصيل وثابت تجاه قضايا الأمة .

وشدد البيان على أن استقرار المنطقة العربية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن دولة عربية هو تهديد للأمن القومي المصري والعربي.

وأشاد رئيس الحزب بجهود وزارة الخارجية المصرية وكافة أجهزة الدولة في متابعة أوضاع الجاليات المصرية في دول المنطقة، وتشكيل خلية عمل لمتابعة أوضاعهم أولاً بأول، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على سلامة مواطنيها أينما كانوا.