البابا تواضروس يرسم 6 راهبات جديدات في أديرة مصر وأمريكا | صور

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، صلوات رهبنة ست طالبات رهبنة لثلاثة أديرة من أديرة الراهبات، وذلك بعد اجتيازهن فترة الاختبار الرهباني.

6 راهبات جديدات

وأقيمت صلوات الرهبنة في دير السيدة العذراء بالنوبارية، ثم صلى بعدها قداسة البابا وعدد من أحبار الكنيسة القداس الإلهي بالدير ذاته.

الراهبات الجديدات هن:

لدير السيدة العذراء بالنوبارية:

الراهبة مكاريا

الراهبة كيرمينا

الراهبة باخوما

ولدير سانت كاترين والقديسة ڤيرينا بمدينة هيمت بكاليفورنيا التابعة لإيبارشية لوس أنچلوس وهو دير تحت التأسيس:

الراهبة كاثرين

الراهبة ڤيرينا

والراهبة دميانة لدير القديسة مريم المصرية بطريق الإسماعيلية وهو أيضًا تحت التأسيس.