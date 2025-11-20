البابا تواضروس يرسم 6 راهبات جديدات في أديرة مصر وأمريكا | صور

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، صلوات رهبنة ست طالبات رهبنة لثلاثة أديرة من أديرة الراهبات، وذلك بعد اجتيازهن فترة الاختبار الرهباني.
6 راهبات جديدات
وأقيمت صلوات الرهبنة في دير السيدة العذراء بالنوبارية، ثم صلى بعدها قداسة البابا وعدد من أحبار الكنيسة القداس الإلهي بالدير ذاته.
الراهبات الجديدات هن:
لدير السيدة العذراء بالنوبارية:
الراهبة مكاريا
الراهبة كيرمينا
الراهبة باخوما
ولدير سانت كاترين والقديسة ڤيرينا بمدينة هيمت بكاليفورنيا التابعة لإيبارشية لوس أنچلوس وهو دير تحت التأسيس:
الراهبة كاثرين
الراهبة ڤيرينا
والراهبة دميانة لدير القديسة مريم المصرية بطريق الإسماعيلية وهو أيضًا تحت التأسيس.