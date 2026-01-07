باسل عادل: المعارضة ليست على وفاق كامل بعد الانتخابات

قال الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، إنّ البرلمان الجديد يشهد تكوينًا متباينًا وغير متماسك، نتيجة الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن وجود 81 مستقلاً و53 عضوًا من أحزاب المعارضة، فيما تنتمي الأغلبية الباقية لأحزاب الموالاة.

وأوضح أن المستقلين لديهم صعوبة في تحديد توجهاتهم السياسية والأيديولوجية، وهو ما قد ينعكس على سير النقاشات التشريعية داخل المجلس.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أعضاء المعارضة أيضًا ليسوا جميعًا على وفاق كامل، حيث انقسموا بين من دخل القائمة والتحالفات ومن لم يدخلها، مما يزيد من حالة التشرذم والاضطراب داخل البرلمان. وأضاف أن الأكثريات الحالية أقل تماسكًا مقارنة بأغلبية السنوات السابقة، نتيجة المعارك الانتخابية الدامية والمعقدة التي خاضتها الأطراف المختلفة.

ونوّه باسل عادل إلى أن البرلمان يفتقد إلى التماسك التشريعي، الذي يعني وجود أجندة موحدة وتوجه واضح، لافتًا إلى أن حالة عدم التوافق قد تؤدي إلى اضطراب في أداء المجلس.

وأكد أن هذا الاضطراب ليس دائمًا بالضرورة سلبيًا، لكنه يحتاج إلى وقت لتشكيل تماسك فعلي بين أعضاء البرلمان قبل التعامل مع القضايا الوطنية الكبرى.

