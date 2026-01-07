قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باسل عادل: مشاركتنا في البرلمان جاءت جهدًا شخصيًا بلا تنسيق مُسبق | فيديو
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
توك شو

خبير: واشنطن تواجه أعباء ديون متصاعدة مع تراجع الثقة في النظام الاقتصادي الدولي

الدولار
الدولار
هاني حسين

قال الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاتجاه الرئيسي في النظام الدولي لا يزال يتمثل في صعود الصين كقوة كبرى، مشيرًا إلى أن السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأتي في إطار محاولات التكيف مع هذا الصعود في ظل إخفاقات اقتصادية متزايدة داخل الولايات المتحدة.

وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن واشنطن تواجه أعباء ديون متصاعدة، إلى جانب تراجع الثقة في النظام الاقتصادي الدولي، خاصة بعد تحول الدولار إلى أداة سياسية تُستخدم لمعاقبة الدول الأخرى، ما جعل هذا النظام عرضة لاختلالات هيكلية عميقة تستوجب البحث عن بدائل مستقبلية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعاني أيضًا من إخفاقات في مجال الابتكار، وهو ما يفسر لجوءها إلى التدخلات الخارجية، ومنها التدخل في فنزويلا، معتبرًا أن هذا التحول أفضى إلى نمط جديد في السلوك الأمريكي، أقرب إلى "زعيم عصابة وسط عصابات أخرى"، وهو ما ينذر بدخول النظام الدولي مرحلة تتسم بعدم الاستقرار وانخفاض مستويات الأمان على الصعيد العالمي.

الدولار أمريكا ترامب اخبار التوك شو دولار

