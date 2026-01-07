قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باسل عادل: مشاركتنا في البرلمان جاءت جهدًا شخصيًا بلا تنسيق مُسبق | فيديو
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية عن اعتقال مادورو: ترامب يهتم بملفات النفط والمعادن النادرة

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، إن فهم ما يجري على الساحة الدولية يتطلب إدراك عاملين رئيسيين، أولهما صعود قوى كبرى جديدة وعلى رأسها الصين، وثانيهما التغيرات التي تشهدها الولايات المتحدة نفسها، مشيرًا إلى أن النظام الدولي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية قام في الأساس على دور أمريكي نشط في إدارة الشؤون العالمية.

وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن التدخل الأمريكي في فنزويلا ليس سابقة تاريخية، إذ سبق للولايات المتحدة التدخل في بنما، كما مارست أدوارًا غير مباشرة في إيران.

وأشار إلى أن فنزويلا تُعد دولة غنية بالنفط، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي اهتمامًا خاصًا بملفات النفط والمعادن النادرة، لما تمثله من أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة في المرحلة الراهنة.

ولفت إلى أن الانخراط في مغامرات خارجية يمثل في الوقت ذاته محاولة لصرف الانتباه عن الأوضاع الداخلية المتأزمة في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه التدخلات لن تكون الأخيرة.

ترامب اخبار التوك شو فنزويلا مادورو النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

مبيعات

رسميا.. جيتور العالمية تبيع 622 ألف سيارة في 2025

بوصة

تفاصيل أول تلفزيون Micro RGB بقياس 130 بوصة في العالم

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد