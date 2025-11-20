قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البابا «لاون»: قيامة المسيح تدعونا إلى «ارتداد إيكولوجي» يعيد الإنسان إلى دوره كحارسٍ للخليقة

في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وجّه قداسة البابا لاون الرابع عشر نداءً روحيًا وإنسانيًا قويًا، دعا فيه المؤمنين إلى النظر إلى العالم بعين متجددة تنفتح على نور قيامة المسيح. وأكّد قداسته أن القيامة ليست حدثًا تاريخيًا مضى، بل حقيقة حيّة تُلزم الإنسان اليوم بمسؤولية بيئية وأخلاقية عميقة.

استهلّ الأب الأقدس حديثه بالإشارة إلى مشهد مريم المجدلية عندما ظنّت أن المسيح القائم هو البستاني، مبرزًا أن هذا الظن يحمل دلالة رمزية مهمّة: فالمسيح هو البستاني الحقيقي الذي يعيد للخليقة جمالها وترتيبها، ويدعو الإنسان ليكون “حارسًا للبستان” لا مدمّرًا له.

الطريق نحو استعادة الفردوس

وأوضح الحبر الأعظم أن موت وقيامة المسيح يفتحان أمام البشرية الطريق نحو استعادة “الفردوس المفقود”، ويضعان أساسًا لروحانية إيكولوجية متكاملة لا تقتصر على حلول تقنية مؤقتة، بل تمتد لتشمل أسلوب الحياة، والسياسات، والتربية، ونظرتنا اليومية إلى العالم. وحذّر من أن الإيمان يصبح مجرد كلمات إن انفصل عن الالتزام بالعناية بالخليقة، كما يصبح العلم بلا روح إذا غاب عنه بُعد الإنسان وقلبه.

وشدّد البابا على أن الارتداد الإيكولوجي ليس خيارًا ثانويًا، بل جزء جوهري من السير خلف المسيح، يبدأ بتحوّل داخلي عميق، وينعكس تضامنًا فعليًا مع الفقراء ومع الأرض التي “تئنّ تحت وطأة الجشع والاستغلال”. وأشار إلى أن ملايين الشباب والرجال والنساء حول العالم يشاركون في هذه المسيرة بعدما أصغوا بصدق لصرخة الأرض والفقراء.

وفي ختام كلمته، أكد قداسته ضرورة الانفتاح على عمل الروح القدس، الذي يفتح آذان المؤمنين لسماع من لا صوت لهم، ويمنحهم القدرة على رؤية ما يتجاوز منظورهم اليومي الضيق: ذلك “البستان”، أو “الفردوس”، الذي لا يمكن بلوغه إلا حين يقوم كل إنسان بالدور الذي أوكله الله إليه في حماية الخليقة وخدمة الإنسان.

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

