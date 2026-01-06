قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

أسماء عبد الحفيظ

فى مشهد يعكس المكانة الاستثنائية لأسماك التونة في الثقافة اليابانية، شهد سوق تويوسو للأسماك في طوكيو حدثًا لافتًا مع انطلاق أول مزاد رسمي لعام 2026، حيث بيعت سمكة تونة زرقاء الزعانف عملاقة بسعر قياسي بلغ 510 ملايين ين ياباني، أي ما يعادل نحو 3.2 مليون دولار أمريكي، أى ما يعادل 151,306,560.00جنيه مصري، لتسجل واحدة من أعلى الصفقات في تاريخ مزادات الأسماك باليابان.

بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان 

وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، بلغ وزن سمكة التونة نحو 243 كيلوجرامًا، وجذبت منافسة شرسة بين كبار التجار وأصحاب مطاعم السوشي الفاخرة، قبل أن يحسم الصفقة رجل الأعمال الياباني الشهير كيوشي كيمورا، مالك سلسلة مطاعم سوشي زانماي المعروفة عالميًا.

كيوشي كيمورا يحطم رقمه القياسي مجددًا

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان 

لم يكن فوز كيمورا بسمكة التونة الضخمة مفاجئًا، إذ اعتاد رجل الأعمال الملقب بـ ملك التونة الفوز في مزادات العام الجديد، إلا أن اللافت هذه المرة هو تحطيمه للرقم القياسي السابق الذي سجله عام 2019، عندما اشترى سمكة تونة مقابل 334 مليون ين نحو 2.1 مليون دولار.

تصريح كيمورا رجل الأعمال الملقب بـ ملك التونة

وعقب انتهاء المزاد، صرّح كيمورا بابتسامة لوسائل الإعلام قائلًا:

كنت أتمنى أن يكون السعر أقل قليلًا، لكن السعر يرتفع قبل أن تدرك ذلك،
مضيفًا أن رؤية سمكة تونة عالية الجودة تجعله غير قادر على المقاومة.

أجواء مزاد أسماك التونة في اليابان

بدأ المزاد في الساعات الأولى قبل فجر الاثنين، مع رن الجرس التقليدي الذي يُعلن انطلاق المزايدات، حيث امتلأت أرضية السوق بعشرات من أسماك التونة المصطفة على شكل طوربيد، بعد قطع ذيولها بعناية، ليتمكن المشترون من فحص جودة اللحم من حيث اللون والملمس ونسبة الدهون.

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان 

ويتجول مقدمو العروض بين الصفوف في صمت شبه تام، مستخدمين المصابيح الصغيرة والنظرات الخبيرة لتقييم كل سمكة، قبل الدخول في منافسة سريعة وحاسمة تعكس قيمة التونة في المطبخ الياباني.

من سواحل أوما إلى موائد السوشي الفاخرة

تم اصطياد سمكة التونة التي حطمت الأرقام القياسية قبالة ساحل أوما في شمال اليابان، وهي منطقة تُعد من أشهر وأفضل مناطق صيد التونة الزرقاء الزعانف، وتتمتع بسمعة عالمية لإنتاج أجود الأنواع المستخدمة في السوشي والساشيمي.

وبحسب البيانات، بلغت تكلفة الكيلو الواحد من هذه السمكة نحو 2.1 مليون ين، وهو رقم يعكس ندرتها وجودتها العالية، خاصة في مزادات الاحتفال ببداية العام الجديد، التي تشهد دائمًا أسعارًا تفوق المعدلات الطبيعية.

لماذا ترتفع أسعار التونة في مزاد العام الجديد؟

يُباع يوميًا مئات من أسماك التونة في مزادات الصباح الباكر بسوق تويوسو، إلا أن مزاد العام الجديد يحمل طابعًا احتفاليًا خاصًا، ويحرص كبار الطهاة وأصحاب المطاعم على الفوز بأفضل الأسماك كرسالة دعائية قوية وبداية موفقة للموسم الجديد.

وقال كيمورا تعليقًا على السمكة الفائزة:

  • لم أتذوقها بعد، لكن من المؤكد أنها ستكون لذيذة للغاية.
  • التونة بين التهديد والتعافي البيئي

ورغم هذا الاحتفاء الكبير، فإن أسماك التونة زرقاء الزعانف كانت في السابق من الأنواع المهددة بالانقراض، نتيجة الصيد الجائر وتغير المناخ، خاصة في المحيط الهادئ. إلا أن تقارير بيئية حديثة تشير إلى تحسن ملحوظ في أعدادها، بفضل جهود الحماية وتنظيم الصيد خلال السنوات الأخيرة.

ويعكس هذا المزاد الاستثنائي ليس فقط القيمة الاقتصادية للتونة في اليابان، بل أيضًا مكانتها الثقافية والرمزية، حيث تتحول سمكة واحدة إلى حدث عالمي يلفت أنظار الإعلام ويشعل المنافسة بملايين الدولارات.

