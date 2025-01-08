سمكة تونة تُباع بـ1.25 مليون يورو في مزاد باليابان| فيديو

شهدت سوق طوكيو للأسماك "تويوسو" خلال مطلع العام الجديد حدثاً لافتاً، حيث نجح مطعم ياباني حائز على نجمة ميشلان في شراء سمكة تونة زرقاء الزعانف مقابل 207 ملايين ين (1.25 مليون يورو).

وقد تصدرت مجموعة أونوديرا المشهد للعام الخامس على التوالي بفوزها بالمزايدة على السمكة التي تم اصطيادها قبالة السواحل الشمالية لمحافظة أوموري، والتي بلغ وزنها 276 كيلوجرامًا، وجاء ذلك ضمن تقريرا عرضته فضائية “يورونيوز”.

وفي تصريح له، قال يوكيتاكا ياماجوتشي، رئيس شركة ياماياكي الوسيطة في سوق تويوسو: "رغم وفرة أسماك التونة المعروضة هذا العام، إلا أن التميز كان واضحاً في هذه السمكة"، مضيفاً: "كانت طازجة بشكل استثنائي".

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، يُعَدُّ هذا المبلغ ثاني أعلى سعر في تاريخ المزادات السنوية في سوق طوكيو الرئيسي للأسماك.

وتمكن رواد المطعم من تذوق هذه السمكة النادرة في وقت لاحق من اليوم نفسه في طوكيو، حيث عبر أحد الزبائن عن إعجابه قائلاً: "إنها لذيذة للغاية وطرية جداً.. إنها الأفضل".

