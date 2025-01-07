سمكة بـ 1.25 مليون يورو.. مزاد تاريخي في سوق طوكيو |فيديو

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا بعنوان: “ سمكة بـ 1.25 مليون يورو: مزاد تاريخي في سوق طوكيو للأسماك”.

وذكرت أنه للعام الخامس على التوالي، نجحت مجموعة أونوديرا بالفوز في المزاد على السمكة المميزة، التي وصفت بأنها استثنائية من حيث الجودة.

وأوضح يوكيتاكا ياماجوتشي، رئيس شركة ياماياكي الوسيطة في سوق تويوسو، أن السمكة كانت "طازجة بشكل استثنائي" رغم وفرة المعروض من التونة هذا العام.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، يعد هذا السعر ثاني أعلى مبلغ يُدفع في تاريخ المزادات السنوية بالسوق.

وقد أتيحت الفرصة لرواد المطعم لتذوق السمكة النادرة لاحقاً في اليوم نفسه بطوكيو، حيث عبر أحد الزبائن عن انطباعه قائلاً: "لذيذة للغاية وطرية جداً.. إنها الأفضل".