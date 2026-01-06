عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على الهدف الذي استقبلته شباك محمد الشناوي خلال مواجهة منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، والتي انتهت بفوز مصر 3-1 وتأهلها إلى ربع النهائي.

وفي تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، أكد الحضري أن الهدف جاء نتيجة استعجال محمد الشناوي في الخروج على الكرة، مما ساهم في دخول هدف منتخب بنين.

الشناوي لم يقدم مستوى جيد

وأضاف أن محمد الشناوي لم يقدم مستوى جيدًا طوال البطولة حتى الآن، ولم يظهر بأكثر من 50% من قدراته المعتادة، باستثناء مباراته ضد جنوب إفريقيا التي قدم فيها أداءً مقبولًا.

التأهل لربع النهائي

وشدد الحضري على أهمية تجاوز الفريق لمباراة بنين بكل إيجابياتها وسلبياتها، مؤكداً أن التركيز يجب أن ينصب على المباريات المقبلة، وأن اللاعبين يجب أن يكونوا مستعدين نفسيًا للمرحلة التالية من البطولة.

احتراف شوبير

كما علق الحضري على موقف مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، قائلاً إنه يتمنى موافقة النادي على السماح له بالاحتراف في الوقت الحالي، خاصة وأن الفريق لا يعاني من أي أزمة في مركز حراسة المرمى، وهو ما يفتح المجال أمام اللاعب لتطوير مستواه وخبراته.