قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على بلدات في دنيبروبتروفسك

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، غيث مناف، أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على عدة بلدات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، نافيًا بذلك الروايات الروسية التي تتحدث عن تحقيق سيطرة كاملة على هذه المناطق.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن المعارك العسكرية في شرق أوكرانيا مستمرة على عدة محاور، وسط تصعيد واسع من كلا الجانبين.

استمرار المعارك على محاور عدة

وأشار مناف إلى أن المعارك تدور بشكل عنيف على محور كوستيانتينيفسكا ومحور بوكروفسك، إضافة إلى جبهات أخرى تسعى فيها القوات الأوكرانية لصد هجوم روسي واسع النطاق يهدف لتوسيع النفوذ العسكري في مقاطعة دونيتسك.

عمليات تمشيط ناجحة في خاركيف

وأوضح أن الجيش الأوكراني نفذ عمليات تمشيط نهائية في مقاطعة خاركيف، وتحديدًا في بلدة كوبيانسك جنوب المقاطعة، حيث تم أسر قائد وحدة روسية متنقلة كان يتحصن داخل منطقة حضرية، وتم نقله إلى موقع آمن بعد استعادة السيطرة على البلدة.

هجمات روسية واسعة على كييف ومقاطعات أخرى

وأضاف مناف أن العاصمة كييف وعدة مقاطعات أخرى تعرضت لهجمات روسية واسعة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى استهداف مستشفى مدني في حي أوبولون، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، وفق تصريحات رسمية لرئيس بلدية كييف ورئيس الإدارة العسكرية.

القوات الأوكرانية كييف مناف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

أرشيفية

الفراخ بـ76 جنيهًا للكيلو.. رئيس شعبة الدواجن يكشف مستقبل السوق في 2026

أرشيفية

إعلام سوري: قطع طريق حلب غازي عنتاب بعد قصف محيط حي الشيخ مقصود

أرشيفية

مراسل القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على بلدات في دنيبروبتروفسك

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد