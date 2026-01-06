مراسل القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على بلدات في دنيبروبتروفسك

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، غيث مناف، أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على عدة بلدات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، نافيًا بذلك الروايات الروسية التي تتحدث عن تحقيق سيطرة كاملة على هذه المناطق.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن المعارك العسكرية في شرق أوكرانيا مستمرة على عدة محاور، وسط تصعيد واسع من كلا الجانبين.

استمرار المعارك على محاور عدة

وأشار مناف إلى أن المعارك تدور بشكل عنيف على محور كوستيانتينيفسكا ومحور بوكروفسك، إضافة إلى جبهات أخرى تسعى فيها القوات الأوكرانية لصد هجوم روسي واسع النطاق يهدف لتوسيع النفوذ العسكري في مقاطعة دونيتسك.

عمليات تمشيط ناجحة في خاركيف

وأوضح أن الجيش الأوكراني نفذ عمليات تمشيط نهائية في مقاطعة خاركيف، وتحديدًا في بلدة كوبيانسك جنوب المقاطعة، حيث تم أسر قائد وحدة روسية متنقلة كان يتحصن داخل منطقة حضرية، وتم نقله إلى موقع آمن بعد استعادة السيطرة على البلدة.

هجمات روسية واسعة على كييف ومقاطعات أخرى

وأضاف مناف أن العاصمة كييف وعدة مقاطعات أخرى تعرضت لهجمات روسية واسعة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى استهداف مستشفى مدني في حي أوبولون، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، وفق تصريحات رسمية لرئيس بلدية كييف ورئيس الإدارة العسكرية.