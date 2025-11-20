جاب الله يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد الله بالأهلي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد عبد الله لاعب الفريق يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به، بعد أن تعرض للإصابة بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة خلال التدريبات الأخيرة.
وأوضح أن اللاعب يؤدي جلسات علاجية في الجيم، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية لاحقًا.
وعقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة، وعلى رأسها مواجهة شبيبة القبائل التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم في أولى مباريات دور المجموعات.
كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف ذهابًا وبنفس النتيجة في مباراة الإياب بدور الـ32.