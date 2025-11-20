قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
شاهد.. لقطات من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

ميرنا محمود

يستعد الأهلي لاستضافة شبيبة القبائل الجزائري في السادسة من مساء السبت المقبل، في مواجهة تضع المدرب الدنماركي ييس توروب في اختبار أفريقي مع الفريق الأحمر.  

وشارك إلاعلامي أحمد شوبير جمهوره لقطات من مران الأهلي إستعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا. 

رفع المستوى الفني بالأهلي
ورغم تركيز الجماهير على موعد المباراة وأجوائها، إلا أن المشهد داخل القلعة الحمراء يشهد حالة حراك مكثفة يقودها توروب، الذي بدأ تنفيذ خطة جديدة تختلف كليًا عن الأساليب المعتادة، بهدف رفع المستوى الفني وتصحيح الأخطاء قبل انطلاق المشوار القاري.

تواصل توروب مع اللاعبين
ومنذ توليه المسؤولية، اعتمد توروب على أسلوب تواصل مباشر مع اللاعبين بشكل يومي، لكنه اختار صيغة مبتكرة تعتمد على جلسات فردية وأخرى جماعية صغيرة يضم كل منها ما بين 5 و10 لاعبين.


ويعرض المدرب خلال هذه الجلسات فيديوهات خاصة بكل لاعب، تشمل لقطات من المباريات والتدريبات، مع توضيح دقيق لنقاط القوة وجوانب القصور، قائلًا بوضوح: "النقطة دي ممتاز فيها، لكن هنا محتاج تشتغل أكتر".

وتستهدف هذه الجلسات تحديد الدور التكتيكي بوضوح لكل لاعب، وتثبيت نقاط القوة التي يجب البناء عليها، إلى جانب معالجة السلبيات قبل الدخول في سلسلة المواجهات الأفريقية الصعبة.

ويبدأ الأهلي ضربة البداية في مجموعة تضم شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني، وسط توقعات بصعوبة المنافسة.

وبعد مواجهة السبت، يتجه الفريق إلى المغرب لخوض الجولة الثانية أمام الجيش الملكي، في مباراة قد ترسم ملامح المنافسة مبكرًا داخل المجموعة.

