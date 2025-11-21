لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور المركزية بواجهتها الجديدة| صور

كشفت وزارة النقل عن لقطات جوية حديثة عن مشاهد مبهرة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، التي تُعد أكبر مجمع نقل متكامل في مصر، وتقام على مساحة 15 فدانًا تشمل منطقة تجارية واستثمارية ومجموعة واسعة من خدمات النقل.

وتتيح المحطة تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة تشمل:

مترو الخط الثالث، القطار الكهربائي الخفيف LRT، السكك الحديدية بخط «عدلي منصور – السويس»، محطة السوبرجيت، والأتوبيس الترددي السريع «عدلي منصور – السلام»، ما يجعلها نقطة محورية للنقل الذكي في القاهرة.

وكانت المحطة قد حصلت على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 من مؤسسة ENR العالمية، وهي جائزة تُمنح للمشروعات الأكثر تأثيرًا على أرض الواقع ولما تحققه من فوائد تنموية وبيئية واضحة.