توك شو

مترو الأنفاق على طريق المتحف الكبير| ضوابط وغرامات جديدة.. ما القصة؟

مترو الانفاق
مترو الانفاق
عادل نصار

على غرار قرارات وضوابط المتحف المصري الكبير، ذهبت إدارة مترو الأنفاق إلى تطبيق قرارات مماثلة بهدف ضبط الأمور أكثر وتحقيق نوعًا من الالتزام إتجاه هذا المرفق الحيوي.

مجموعة من الغرامات على المخالفات داخل المحطات والقطارات

تطبق شركة مترو الأنفاق مجموعة من الغرامات على المخالفات داخل المحطات والقطارات للحفاظ على الانضباط العام والممتلكات، وتصل بعض الغرامات إلى 1000 جنيه.

أولاً: غرامات تذاكر الركوب والاشتراكات
تجاوز عدد المحطات المحددة للتذكرة: 50 جنيهًا
استخدام نفس التذكرة في الذهاب والعودة: 50 جنيهًا
بقاء الراكب داخل المحطة أكثر من ساعتين دون سبب: 50 جنيهًا
تجاوز المنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيهًا
استخدام تذكرة مخفضة دون حق: 100 جنيه
عبور بوابات التذاكر دون تذكرة: 100 جنيه
استخدام تذكرة للخروج دون تسجيل دخول: 100 جنيه
استخدام اشتراك منتهي المدة: 300 جنيه عن كل شهر + 50 جنيهًا
استخدام اشتراك كبار السن (فوق 70 عامًا) لغير صاحبه: 1000 + 50 جنيهًا
استخدام اشتراك محاربين قدامى منتهي الصلاحية: 200 جنيه عن كل شهر + 50 جنيهًا
ثانيًا: غرامات السلوكيات المخالفة داخل المترو
تعطيل أو تأخير قطار الركاب: 300 جنيه لكل دقيقة
التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا
إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا
ركوب الرجال عربة السيدات في غير أوقاتها: 250 جنيهًا
عبور شريط السكة الحديد: 250 جنيهًا
عبور البوابات بأحمال أو معدات غير مصرح بها: 250 جنيهًا
مزاولة البيع دون تصريح: 250 جنيهًا
التسول داخل المحطات أو القطارات: 250 جنيهًا
لصق إعلانات أو ملصقات دون تصريح: 250 جنيهًا
إساءة استخدام أو العبث بالأجهزة والمعدات: 250 جنيهًا
ثالثًا: غرامات تخص الأطعمة والمشروبات والسلوكيات العامة
تناول الأطعمة داخل المرفق: 50 جنيهًا
تناول المشروبات الكحولية: 200 جنيه
البصق داخل القطارات أو المحطات: 100 جنيه
رابعًا: غرامات متعلقة بالأمتعة والأشياء المحظورة
قيمة كل مخالفة من البنود التالية: 50 جنيهًا، ما لم يُذكر خلاف ذلك

حمل أمتعة أو أثقال كبيرة تعيق الحركة
القفز من فوق بوابات التذاكر
مخالفة لائحة الممنوعات داخل المحطات والقطارات
حيازة مواد قابلة للاشتعال
دخول مولد أو أدوات بناء
حمل الأنابيب بجميع أنواعها
الآلات الحادة أو الأسلحة
إدخال الحيوانات أو الطيور
الصواريخ والشماريخ والألعاب النارية
لمبات الكهرباء والفلورسنت
الدراجات بمختلف أنواعها
الأجهزة الكهربائية والمنزلية
الشاشات والتلفزيونات كبيرة الحجم غير القابلة للفحص عبر X-Ray
الشكائر البلاستيكية الكبيرة غير القابلة للفحص
الكراتين الورقية كبيرة الحجم غير القابلة للفحص
حقائب السفر كبيرة الحجم التي لا تمر عبر أجهزة X-Ray

مترو الأنفاق

بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول

أما عن المتحف المصري الكبير، بدأ أمس الأحد، المتحف المصري الكبير في تطبيق القرار الخاص ب العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية وتحسين تجربة الزائر بها.

وننشر التوقيتات المحددة وهي:
يوميا ما عادا السبت والأربعاء
‎8:30 صباحا
‎11:00 صباحا
‎1:00 مساء
‎3:00 مساء

السبت والأربعاء
توقيت إضافي
‎5:00 مساء

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان انسيابية الدخول بما يوفر الراحة والأمان، ويعكس المكانة المرموقة للمتحف المصري الكبير كأحد أبرز الصروح الثقافية العالمية.

ودعت إدارة المتحف التزام الزائرين بالمواعيد الزمنية الواردة في تذاكر الزيارة الخاصة بهم، مع إتاحة إمكانية الحجز والاطلاع على المواعيد المتوفرة عبر الموقع الرسمي للمتحف: www.gem.eg.

المتحف المصري الكبير

كما أعلنت إدارة المتحف أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، سيتم اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، على أن يتوقف بيع التذاكر عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.

ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

قواعد لزيارة المتحف المصري الكبير، المسموح وغير المسوح من تصرفات أثناء الزيارة:

بعض النصائح للزائرين قبل دخول المتحف المصري الكبير:

- الوصول في الصباح الباكر للاستمتاع بأجواء هادئة وإضاءة مثالية للتصوير.

- تتوفر مواقف للسيارات في الموقع مقابل رسوم.

- لا يسمح بإحضار طعام ومشروبات من الخارج ، والالتزام بتناول الأطعمة والمشروبات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

- يُنصح باستخدام الهاتف أو الكاميرا دون فلاش الحوامل الثلاثية أو عصي السيلفي أو الدرونز والبث المباشر لتفادي الإضرار بالقطع الأثرية، حيث يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو الشخصي باستخدام الكاميرات والأجهزة المحمولة، بشرط مراعاة الابتعاد عن تصوير الزوار الآخرين دون إذنهم احترامًا للخصوصية.

-  جميع الصور والتسجيل الفيديو مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، يُمنع الاستخدام التجاري دون إذن كتابي مسبق.

-  جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد.

- الاحتفاظ بتذكرتك طوال الزيارة، والالتزام بتعليمات المرشدين والعاملين داخل القاعات.

- من السلوكيات المرفوضة رفع الصوت ، أو لمس القطع الأثرية أو الاقتراب منها.

- لا يسمح بالتدخين أو الجلوس على الحواجز المعمارية أو أرضيات العرض.

وأكدت الإدارة أن الهدف من هذه التعليمات هو الحفاظ على قيمة المتحف كأيقونة حضارية تعكس وجه مصر أمام العالم، وضمان تجربة مريحة وآمنة لكل الزوار.

