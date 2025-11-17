متحدث "يونيفيل": أبلغت إسرائيل ولبنان بوجود الدورية المستهدفة بالقرب من الخط الأزرق

قال داني الغفري، المتحدث باسم قوات يونيفيل في لبنان، إن الدورية الإسرائيلية التي اقتربت من الخط الأزرق كانت على علم بوجود قوات يونيفيل في الموقع، مشيرًا إلى أن اليونيفيل تبلغ الطرفين «إسرائيل ولبنان» دائمًا لتفادي أي حوادث أو سوء فهم.

وأوضح الغفري، خلال مداخلة مع الإعلاميين أحمد بصيلة ومنى شكر عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تواصل دائم وآليات تنسيق مع الجيش الإسرائيلي لمراجعة أي حادثة، مؤكداً أن الهجمات السابقة على قوات اليونيفيل تُعتبر متعمدة وليست مجرد سوء فهم، وأن هذه الانتهاكات تم توثيقها ومتابعتها ضمن الإطار العسكري والقانوني للبعثة.

وأضاف أن هدف اليونيفيل الأساسي هو حفظ السلام ودعم تنفيذ القرار 1701، من خلال مراقبة الانتهاكات ومساعدة الجيش اللبناني على الانتشار الكامل في جنوب لبنان واستعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن أي تكرار لمثل هذه الهجمات يُعتبر انتهاكًا واضحًا للقرار الدولي.

وأكد «الغفري» أن اليونيفيل تتابع الوضع بدقة وتهدف إلى منع أي تجاوزات مستقبلية ضد قوات حفظ السلام، مع استمرار الخطوط المفتوحة للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

