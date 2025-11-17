قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
حسام بدراوي: أنا مع الرئيس السيسي 100%.. وبعض المؤسسات لا تطبق قراراته بشكل كامل.. فيديو
متحدث الصحة يكشف عن استعدادات موسم الشتاء وإرشادات لمواجهة أمراض الجهاز التنفسي
مها عبد الناصر: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فحص المخالفات الانتخابية خطوة إيجابية
أبو العينين يشارك في مؤتمر القادة العرب - الأمريكيين في واشنطن
أمين الإفتاء: يجوز عدم كتابة الذهب بقائمة المنقولات حال ضمان عدم تصرف الزوج فيها
الوطنية للانتخابات: لن نتردد في إعادة أي دائرة يثبت التلاعب بها
توك شو

متحدث "يونيفيل": أبلغت إسرائيل ولبنان بوجود الدورية المستهدفة بالقرب من الخط الأزرق

لبنان
لبنان
عادل نصار

قال داني الغفري، المتحدث باسم قوات يونيفيل في لبنان، إن الدورية الإسرائيلية التي اقتربت من الخط الأزرق كانت على علم بوجود قوات يونيفيل في الموقع، مشيرًا إلى أن اليونيفيل تبلغ الطرفين «إسرائيل ولبنان» دائمًا لتفادي أي حوادث أو سوء فهم.

وأوضح الغفري، خلال مداخلة مع الإعلاميين أحمد بصيلة ومنى شكر عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تواصل دائم وآليات تنسيق مع الجيش الإسرائيلي لمراجعة أي حادثة، مؤكداً أن الهجمات السابقة على قوات اليونيفيل تُعتبر متعمدة وليست مجرد سوء فهم، وأن هذه الانتهاكات تم توثيقها ومتابعتها ضمن الإطار العسكري والقانوني للبعثة.

وأضاف أن هدف اليونيفيل الأساسي هو حفظ السلام ودعم تنفيذ القرار 1701، من خلال مراقبة الانتهاكات ومساعدة الجيش اللبناني على الانتشار الكامل في جنوب لبنان واستعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن أي تكرار لمثل هذه الهجمات يُعتبر انتهاكًا واضحًا للقرار الدولي.

وأكد «الغفري» أن اليونيفيل تتابع الوضع بدقة وتهدف إلى منع أي تجاوزات مستقبلية ضد قوات حفظ السلام، مع استمرار الخطوط المفتوحة للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.
 

