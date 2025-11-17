قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
حسام بدراوي: أنا مع الرئيس السيسي 100%.. وبعض المؤسسات لا تطبق قراراته بشكل كامل.. فيديو
متحدث الصحة يكشف عن استعدادات موسم الشتاء وإرشادات لمواجهة أمراض الجهاز التنفسي
مها عبد الناصر: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فحص المخالفات الانتخابية خطوة إيجابية
أبو العينين يشارك في مؤتمر القادة العرب - الأمريكيين في واشنطن
أمين الإفتاء: يجوز عدم كتابة الذهب بقائمة المنقولات حال ضمان عدم تصرف الزوج فيها
الوطنية للانتخابات: لن نتردد في إعادة أي دائرة يثبت التلاعب بها
برلمان

وكيل حقوق النواب يرحب بتوجيهات الرئيس: الشفافية هي الطريق لضمان ممثلين حقيقيين للشعب

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
محمد الشعراوي

رحّب النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن دعوة الرئيس تعكس حرص الدولة الكامل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون الإرادة الحقيقية للناخبين في كل ربوع مصر.

وقال أبو العلا إن تأكيد الرئيس على اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بفحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، هو رسالة واضحة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن القانون هو الفيصل الوحيد في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. وأعرب عن ثقته الكاملة في استقلال الهيئة وقدرتها على اتخاذ ما يلزم من قرارات تحقق العدل وتحفظ حق الناخب المصري.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن دعوة الرئيس للتدقيق التام والشفافية الكاملة في فحص الوقائع والطعون تمثل خطوة جوهرية لضمان أن يأتي أعضاء البرلمان ممثلين حقيقيين عن إرادة الشعب، مشددًا على أهمية التيقّن من حصول مندوبي كل المرشحين على صور رسمية من كشوف حصر الأصوات من اللجان الفرعية، باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تحفظ الحقوق وتمنع أي التباس.

وأكد أبو العلا دعمه الكامل لما شدد عليه الرئيس من ضرورة اتخاذ القرارات الصحيحة عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين الحقيقية، سواء بإلغاء الانتخابات جزئيًا أو كليًا في بعض الدوائر، وإعادتها لاحقًا بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية.

كما دعا النائب الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان الإجراءات التي اتخذتها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية التي وردت إليها، بما يعزز الرقابة الفعالة ويمنع تكرار المخالفات في الجولات المتبقية، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار قانوني عادل.

واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن الثقة في مؤسسات الدولة، والشفافية الكاملة، ووعي الشعب المصري هي الضمانات الحقيقية لمسار ديمقراطي سليم يمثل إرادة المصريين بفخر داخل البرلمان.

انتخابات مجلس النواب البرلمان انتخابات النواب البرلمان المصري نواب

