وكيل حقوق النواب يرحب بتوجيهات الرئيس: الشفافية هي الطريق لضمان ممثلين حقيقيين للشعب

رحّب النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن دعوة الرئيس تعكس حرص الدولة الكامل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون الإرادة الحقيقية للناخبين في كل ربوع مصر.

وقال أبو العلا إن تأكيد الرئيس على اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بفحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، هو رسالة واضحة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن القانون هو الفيصل الوحيد في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. وأعرب عن ثقته الكاملة في استقلال الهيئة وقدرتها على اتخاذ ما يلزم من قرارات تحقق العدل وتحفظ حق الناخب المصري.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن دعوة الرئيس للتدقيق التام والشفافية الكاملة في فحص الوقائع والطعون تمثل خطوة جوهرية لضمان أن يأتي أعضاء البرلمان ممثلين حقيقيين عن إرادة الشعب، مشددًا على أهمية التيقّن من حصول مندوبي كل المرشحين على صور رسمية من كشوف حصر الأصوات من اللجان الفرعية، باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تحفظ الحقوق وتمنع أي التباس.

وأكد أبو العلا دعمه الكامل لما شدد عليه الرئيس من ضرورة اتخاذ القرارات الصحيحة عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين الحقيقية، سواء بإلغاء الانتخابات جزئيًا أو كليًا في بعض الدوائر، وإعادتها لاحقًا بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية.

كما دعا النائب الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان الإجراءات التي اتخذتها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية التي وردت إليها، بما يعزز الرقابة الفعالة ويمنع تكرار المخالفات في الجولات المتبقية، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار قانوني عادل.

واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن الثقة في مؤسسات الدولة، والشفافية الكاملة، ووعي الشعب المصري هي الضمانات الحقيقية لمسار ديمقراطي سليم يمثل إرادة المصريين بفخر داخل البرلمان.