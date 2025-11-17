مها عبد الناصر: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فحص المخالفات الانتخابية خطوة إيجابية

أكدت مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الإنتخابية يتطلب أن يشعروا بأن أصواتهم تحدث فرقاً ولا يتم إهدارها، وألا تكون الأرقام المعلنة في اللجان العامة مختلفة عن تلك التي تم حصرها في اللجان الفرعية.

وقالت مها عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فحص المخالفات الانتخابية، خطوة إيجابية تؤكد على صحة ما أثاره الحزب من مخاوف.

وتابعت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن القضية ليست لمصلحة أفراد أو مرشحين، بل لمصلحة بلد بأكمله، مؤكدا أنه أتمنى أن تسفر قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات عن إعادة الانتخابات في الدوائر التي شهدت مشاكل