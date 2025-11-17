حسام الخولي: تصريحات الرئيس السيسي بشان العملية الإنتخابية مثلت دعما قويا لمسار الديموقراطية

أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن وجود منافسة هو أمر طبيعي في أي انتخابات، لكن الأهم هو ضمان أن يحصل كل مرشح على حقه كاملاً، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت بيان حاسم والذي أكد أن كل شخص سيأخذ حقه.

وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، ان التصريحات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العملية الانتخابية، لاقت ترحيبا كبيرامن كافة الأحزاب السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات، ومثلت دعما قويا لمسار الديمقراطية.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي يدعم الهيئة في دورها للتحقيق في أي شبهة، سواء كانت فردية أو غيرها، وهذا يعزز من ثقة الجميع في الإجراءات المتخذة.