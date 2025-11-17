حزب الوعي: توجيهات الرئيس السيسي رسالة قوية بالتزام الدولة بتحقيق إرادة الناخبين

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول انتخابات مجلس النواب، ستدفع جميع أجهزة الدولة إلى الانتباه وضمان إجراء انتخابات نزيهة ومختلفة في المراحل المقبلة.

وقال باسل عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن دعوة الرئيس لإمكانية إعادة الانتخابات في دائرة أو أكثر إن لزم الأمر هي رسالة واضحة وقوية على التزام الدولة المصرية بتحقيق إرادة الناخبين.

وتابع رئيس حزب الوعي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق في المخالفات التي شابت بعض الدوائر الانتخابية، تعد سابقة تاريخية مضيئة في عالم السياسة والانتخابات.