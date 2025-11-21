اليوم.. قطع مياه الشرب ساعتين عن مركز دسوق بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة دسوق، وذلك اليوم الجمعة، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة للخطة الزمنية للصيانة المرسلة من شركة الكهرباء، مما يؤدي إلى توقف محطات مياه (الكشلة، محلة أبو علي، شباس الملح)، وسوف يمتد انقطاع المياه لحين ضخ وانتظام المياه بالشبكات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.