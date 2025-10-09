أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية الحضرة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية عقب وفاة أحد أبناء القرية أثناء عمله.

وشيع الأهالي جثمان الشاب محمد سعيد رمضان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

واكد الأهالي، أن الشاب محمد سعيد شهيد لقمة العيش وحيد والدته وتوفي والده منذ فترة ويعمل من أجل رعاية أسرته.

واضاف الاهالي، أن محمد لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل مغسلة سيارات حيث كان اليوم الأول لخروجه للعمل في مغسلة السيارات.

وتابع الأهالي, أنه كان معروف بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة بين الجميع من أبناء قريته هادي الطباع وكان دائما يسعي من أجل لقمة العيش.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بمصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات.

بالانتقال تبين مصرع محمد سعيد أثناء عمله داخل المغسلة صعقته الكهرباء مما ادي الي وفاته في الحال.

فيما تم نقل الجثمان الي مستشفي الباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.