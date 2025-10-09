تداول 33 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 سفينة، بينما غادره 12 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 33 سفينة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26167 طنا، تشمل 16338 طن يوريا و4495 طن أسمنت معبأ و2577 طن جبس معبأ و2757 طن ملح صب.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65908 أطنان تشمل: 7715 طن قمح و37080 طن ذرة و9201 طن خردة و8055 طن حديد و1357 طن خشب زان و2500 طن فول؛ بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1017 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 264 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4191 حاوية مكافئة.



وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 74663 طنًا؛ بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 16461 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2378 طن قمح، متجهان إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6260 حركة.